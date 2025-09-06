Rà soát dữ liệu gần 50 triệu thửa đất trên toàn quốc

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai toàn quốc

Theo Kế hoạch số 151/KH-BCA-BNN&MT vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an ban hành, Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được triển khai từ 1/9 đến 30/11/2025 ở cả Trung ương và địa phương, trải rộng đến tận xã, thôn, xóm, tổ dân cư.

Mục tiêu xuyên suốt là rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã hình thành qua nhiều giai đoạn, đồng thời số hóa, cập nhật và chuẩn hóa thông tin để đảm bảo “đúng – đủ – sạch – sống”.

Trong đó, trọng tâm là rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng từ trước đến nay của gần 50 triệu thửa đất tại 2.342/3.321 đơn vị cấp xã.

Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được phân loại thành ba nhóm. Nhóm 1 là những địa phương có dữ liệu đã hoàn chỉnh, có thể khai thác và sử dụng ngay. Nhóm 2 là dữ liệu cần chỉnh lý, bổ sung, xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản. Nhóm 3 là dữ liệu không còn giá trị sử dụng, cần phải xây dựng lại từ đầu.

Rà soát, làm sạch dữ liệu gần 50 triệu thửa đất trên toàn quốc.

Đặc biệt, chiến dịch sẽ tập trung xác thực thông tin chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin còn thiếu sẽ được bổ sung, bao gồm số thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cũng như số thẻ căn cước công dân. Đây là bước quan trọng để đồng bộ dữ liệu, khắc phục tình trạng sai lệch, chồng chéo và thiếu minh bạch vốn tồn tại trong nhiều năm qua.

Nền tảng cho Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung trên phạm vi cả nước. 34 tỉnh, thành phố trọng điểm sẽ được đồng bộ dữ liệu đất đai về Trung ương, sau đó kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống tư pháp và tổ chức chính trị – xã hội. Đồng thời, hệ thống cũng được tích hợp với nền tảng định danh và địa chỉ số quốc gia, đảm bảo quản lý đất đai bằng mã định danh thửa đất hiện đại, khoa học.

Song song với đó, chiến dịch đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Các quy trình liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất sẽ được tái cấu trúc, giảm thành phần hồ sơ giấy, ưu tiên sử dụng thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu để giải quyết thủ tục nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, dữ liệu đất đai sẽ được chỉnh lý, bổ sung kịp thời, không để xảy ra gián đoạn trong vận hành.

Đặc biệt, chiến dịch cũng đẩy mạnh số hóa giấy tờ, xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở tại những địa bàn chưa có cơ sở dữ liệu. Người dân sẽ có thể xác nhận thông tin đất đai qua ứng dụng VNeID – một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, vừa tiện lợi vừa minh bạch.

Triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ cở dữ liệu đất đai. Ảnh minh họa: IT

Để đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu mỗi địa phương thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Các địa phương cần có kế hoạch chi tiết, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của người dân trong quá trình làm sạch dữ liệu.

Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu đất đai, mà còn tạo nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch sẽ giúp các cấp, ngành chỉ đạo và điều hành rõ trách nhiệm, hiệu quả hơn, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là công cụ quan trọng để ngăn ngừa sai phạm, hạn chế tiêu cực, và khai thác tốt hơn tài nguyên số quốc gia.

Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai vì thế không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược trong cải cách hành chính, phát triển chính phủ số, hướng tới một nền quản trị công khai, minh bạch, hiệu quả và hiện đại.