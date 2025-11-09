Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rao Mercedes-AMG SL 43 ‘siêu lướt’ giá 5,9 tỷ đồng, người bán cho biết ra biển hết 7,2 tỷ, mới lăn bánh hơn 500km

09-11-2025 - 19:45 PM | Thị trường

Chiếc Mercedes-AMG SL 43 đời 2024 hiếm hoi xuất hiện trên thị trường xe cũ thu hút sự chú ý bởi tình trạng gần như mới.

Một chiếc Mercedes-AMG SL 43 đời 2024 được cho biết mới lăn bánh hơn 500 km vừa xuất hiện trên sàn xe cũ với mức giá 5,9 tỷ đồng. Theo người bán, chủ xe từng chi tới 7,2 tỷ đồng để xe có thể ra biển vào thời điểm mới nhận xe.

Rao Mercedes-AMG SL 43 ‘siêu lướt’ giá 5,9 tỷ đồng, người bán cho biết ra biển hết 7,2 tỷ, mới lăn bánh hơn 500km- Ảnh 1.

Chiếc Mercedes-AMG SL 43 được rao bán với mức odo rất ít ỏi. Ảnh: Facebook

Chiếc Mercedes-AMG SL 43 trong bài mang màu sơn đỏ nổi bật, phần mui vải đen tương phản giúp tổng thể chiếc roadster thêm phần thể thao. Xe thuộc thế hệ mới nhất của dòng SL, sử dụng nền tảng AMG GT thế hệ mới nên có thiết kế kéo dài, thấp và bề thế hơn. Cụm phanh hiệu năng cao màu vàng phía sau bộ mâm đa chấu AMG càng làm tăng vẻ thể thao của mẫu mui trần hiệu suất cao này.

Rao Mercedes-AMG SL 43 ‘siêu lướt’ giá 5,9 tỷ đồng, người bán cho biết ra biển hết 7,2 tỷ, mới lăn bánh hơn 500km- Ảnh 2.

Theo ảnh chụp, tình trạng xe còn rất mới. Ảnh: Facebook

Khoang nội thất của chiếc SL 43 vẫn giữ tình trạng như xe mới. Cụm ghế thể thao AMG bọc da cao cấp, bảng táp-lô và cửa được hoàn thiện bằng vật liệu sợi carbon. Xe sử dụng vô-lăng đáy phẳng, màn hình trung tâm đặt dọc kích thước lớn, hệ thống điều khiển MBUX hiện đại tương tự các mẫu AMG mới nhất. Các chi tiết như ốp bệ cửa AMG hay viền chỉ khâu đều còn sáng bóng, cho thấy xe hầu như chưa qua sử dụng nhiều.

Rao Mercedes-AMG SL 43 ‘siêu lướt’ giá 5,9 tỷ đồng, người bán cho biết ra biển hết 7,2 tỷ, mới lăn bánh hơn 500km- Ảnh 3.

Xe được trang bị nội thất đen toàn bộ, trong khi có màu sơn đỏ nổi bật bên ngoài. Ảnh: Facebook

Mercedes-AMG SL 43 được trang bị động cơ 2.0L tăng áp, tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost, cho công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT và hệ dẫn động cầu sau, cho phép mẫu xe này tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,9 giây.

Rao Mercedes-AMG SL 43 ‘siêu lướt’ giá 5,9 tỷ đồng, người bán cho biết ra biển hết 7,2 tỷ, mới lăn bánh hơn 500km- Ảnh 4.

Xe là lựa chọn mui trần cân nhắc cho những tay chơi xe. Ảnh: Facebook

Mức giá rao bán 5,9 tỷ đồng cho một chiếc Mercedes-AMG SL 43 đã qua sử dụng chỉ sau 558 km tương đương việc “mỗi km chạy mất hơn 2,3 triệu đồng”. Người mua xe cũ sẽ tiết kiệm đáng kể so với việc mua mới, bởi mức chênh lệch gần 1,3 tỷ đồng so với giá lăn bánh ban đầu là không nhỏ.

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

