Toyota bZ4X 2026 bán thêm ở một thị trường gần Việt Nam: Giá quy đổi từ hơn 1,2 tỷ đồng, 2 bản, chạy 600km/sạc

08-11-2025 - 20:04 PM | Thị trường

Toyota bZ4X 2026 tại Thái Lan cũng giống với Indonesia, nâng cấp pin, tăng tầm hoạt động và bổ sung nhiều tiện nghi, hứa hẹn cạnh tranh mạnh hơn trong phân khúc SUV điện.

Ba năm sau khi ra mắt lần đầu tại Thái Lan, Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe điện bZ4X. Xe được phân phối với hai biến thể gồm Long Range FWD và Long Range AWD, có giá lần lượt 1.529.000 baht (khoảng 1,24 tỷ đồng) và 1.649.000 baht (khoảng 1,34 tỷ đồng).

Toyota bZ4X facelift có mặt tại Thái Lan sau Indonesia. Ảnh: Toyota

Bản Long Range FWD dùng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 269 Nm. Nguồn năng lượng đến từ bộ pin lithium-ion 73,1 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 600 km theo chu trình NEDC hoặc 525 km theo chuẩn WLTP. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h đạt 7,4 giây.

Trong khi đó, bản Long Range AWD sử dụng hai mô-tơ điện cho hệ dẫn động bốn bánh, tổng công suất 343 mã lực và mô-men xoắn 338 Nm. Dù dùng cùng loại pin 73,1 kWh, phạm vi hoạt động đạt 570 km (NEDC) hoặc 481 km (WLTP), tăng tốc 0–100 km/h trong 5,1 giây.

Toyota bZ4X 2026 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép sạc từ 10% đến 80% trong 28 phút. Sạc AC đạt tối đa 22 kW.

Khoang nội thất được bọc da nhân tạo, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, ghế lái có nhớ vị trí. Xe trang bị khởi động nút bấm, cửa sổ chống kẹt ở cả bốn vị trí, lẫy điều chỉnh tái tạo phanh, bảng đồng hồ 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa trên bản FWD và 9 loa trên bản AWD.

Ngoài ra, xe có 4 cổng USB (1 USB-A và 3 USB-C), ổ điện 12V, hai sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng có cửa gió sau, và hệ thống đèn nội thất 64 màu.

Danh sách an toàn gồm cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), hỗ trợ mở cửa an toàn, hỗ trợ đỗ xe tự động kèm phanh, cùng gói Toyota Safety Sense với các tính năng như: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình chủ động toàn dải tốc độ, tự động giảm tốc khi vào cua, đèn chiếu sáng tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Các hệ thống an toàn chủ động khác bao gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 8 túi khí (gồm túi khí trung tâm phía trước).

Đáng chú ý, Toyota bZ4X sẽ chính thức được lắp ráp CKD tại Indonesia. Nếu đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa theo quy định và xuất sang Việt Nam, xe sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0%. Đây là bước đi chiến lược của Toyota trong lộ trình điện hóa khu vực và tận dụng ưu đãi thuế nội khối ASEAN.

Một số hình ảnh thực tế tham khảo Toyota bZ4X 2026:

Ảnh: USNews

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

