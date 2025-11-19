Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Tại Việt Nam, Reckitt MJN có gần 900 cộng sự làm việc trực tiếp và gián tiếp liên quan đến hoạt động của các nhãn hàng như Durex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Dettol, Veet và sản phẩm dinh dưỡng thương hiệu Enfa.

Reckitt MJN được xem như ngôi nhà chung, nơi đó, các cộng sự là một phần không thể tách rời. Văn hóa của Reckitt MJN không chỉ là lời nói mà là cách chúng tôi hành động mỗi ngày, cùng nhau tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, xây dựng môi trường lành mạnh nơi công sở và mang lại những giá trị hữu ích cộng đồng thông qua các dự án thiện nguyện kết hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tại Reckitt MJN, không có khoảng cách giữa các thế hệ, chúng tôi trân trọng tất cả các cộng sự bởi mỗi cá nhân đều có những giá trị đóng góp tích cực riêng, được tạo cơ hội phát huy và tỏa sáng như nhau. Reckitt MJN còn là nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ và tạo môi trường cho họ phát triển sự nghiệp, minh chứng là trong những năm qua, có không ít các cộng sự trẻ đã được luân chuyển qua nước ngoài làm việc và giữ các vị trí quan trọng then chốt tại Anh Quốc, Singapore, Hồng Kông, Mã Lai và gần đây nhất có Giám đốc kênh Thương mại điện tử tại Việt Nam đã được tin tưởng giao trọng trách quản lý thêm thị trường Thái Lan.

Trong những năm qua, Reckitt MJN đã mở rộng vòng tay đón chào những nhân viên cũ quay trở lại công ty làm việc tại các phòng ban khác nhau.

Mỗi một cộng sự tại Reckitt MJN là một điểm nhấn cho sự phát triển lâu dài và bền vững, chúng tôi luôn khuyến khích mỗi thành viên chia sẽ những khó khăn và tìm sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp cả việc cá nhân trong đời sống hằng ngày đến công việc mà không phân biệt độ tuổi sắc tộc và màu da và giới tính.

Với các đối tác, Reckitt MJN luôn gắn kết lâu dài và cùng nhau phát triển, điển hình là hai nhà phân phối lớn DKSH và Tiên Tiến, chúng tôi đã hợp tác hiệu quả hơn 25 năm qua.



Với xã hội, Reckitt MJN đã đồng hành cùng Bộ Y Tế và Viện Nhi Trung Ương thực hiện nhiều dự án có ý nghĩa cho cộng đồng, điển hình là dự án Metabolic, hỗ trợ sữa đặc trị cho các trẻ em mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, một bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Từ năm 2016 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của dòng sữa đặc biệt này đã giúp cứu sống hơn 450 trẻ em trên toàn quốc. Năm 2020 Reckitt MJN đã cùng Vụ Bà Mẹ Trẻ Em, Bộ Y Tế hỗ trợ 100 máy chiếu vàng da cho 99 bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc nhằm hỗ trợ hơn 40,000 em bé được thụ hưởng trong 5 năm qua.

Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc năm 2022 (UNFPA), Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong số này 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi với 70% là học sinh, sinh viên. Nhãn hàng Durex đã phối hợp với Glink và các hiệp hội trong nước, tổ chức chương trình chương trình Unitour "Lần đầu mạnh dạn" với mục tiêu là mở rộng nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục trong cộng đồng. Chương trình còn mở rộng tới các đối tượng học sinh tại các trường khiếm thính, góp phần nâng cao hiểu biết và kỹ năng bảo vệ bản thân cho các em nhỏ thiếu may mắn trong xã hội.

Đó cũng là một trong những lý do tích cực và xứng đáng nhất để Reckitt MJN nhận được giải thưởng "The Most Caring Company in 2025". Và Reckitt MJN cũng rất vinh hạnh khi 3 năm liên tiếp nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", điều đó đã minh chứng cho sự đồng lòng và chung sức của tất cả các cộng sự.

Chúng tôi tin rằng giá trị cốt lõi là tôn chỉ giúp mọi thành viên cùng hướng đến mục tiêu chung, phát triển bền vững và tạo ra tác động tích cực cho tổ chức và cho xã hội.