Resort có casino 4 tỷ USD tại Hội An: Đổi chủ sau khi Vua sòng bạc Macau ngồi tù, bước đầu báo lãi, tỷ phú Hồng Kong muốn rót thêm 1 tỷ USD mở rộng quy mô?

Báo Quảng Nam ngày 21/11 cho hay, ông Steven Wolstenholme - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - đơn vị phát triển dự án Hoiana Resort&Golf nói, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô dự án với khoản đầu tư lên đến 1 tỷ USD, tuyển dụng thêm 2.500 lao động trong 2 năm tới.

Được biết, Hoiana Resort&Golf đã hoàn thành giai đoạn đầu tư trị giá 4 tỷ USD trên diện tích 1.000 ha ở Nam Hội An, Quảng Nam.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana Resort&Golf ban đầu là một dự án liên doanh giữa Công ty quản lý quỹ VinaCapital và tập đoàn kinh doanh sòng bạc Genting đến từ Malaysia. Sau đó Genting đã rút lui vì không đạt được thoả thuận cho phép người Việt vào chơi trong sòng bạc.

Thay thế cho Genting là Chow Tai Fook (Chu Đại Phúc) và Suncity Group.

Chow Tai Fook là Tập đoàn trang sức, bất động sản nổi tiếng do cố tỷ phú Hồng Kông Cheng Yu-Tung (Trịnh Dụ Đồng) sáng lập. Còn Suncity Group (sau này đổi tên thành LET Group) là Tập đoàn do Alvin Châu, người được mệnh danh là Vua sòng bạc Macau sáng lập.

Alvin Chau - Người được mệnh danh là Vua sòng bạc Macau. Ảnh: Internet

Cơ cấu cổ đông trong liên doanh sở hữu dự án khi đó bao gồm Công ty Gold Yield Enterprises Ltd (GYE) nắm giữ 68,09% cổ phần và nhóm VinaCapital nắm giữ 31,91% cổ phần. Trong đó, LET Group và Chow Tai Fook mỗi bên chia đều tỷ lệ sở hữu tại GYE, tương đương khoảng 34% lợi ích tại dự án.

Đầu năm 2023, Alvin Chau đã bị kết án 18 năm tù. Thông tin trên truyền thông quốc tế hồi tháng 7/2023 cho hay, Chow Tai Fook Enterprises mua lại cổ phần của LET Group tại Hoiana Resort&Golf.

Báo cáo thường niên 2023 của LET Group cho biết tại ngày 30/6/2023, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn này tại Hoiana vẫn là 34%, nhưng sau đó, đi cùng với việc gần như toàn bộ dàn lãnh đạo từ chức, LET Group vẫn chưa thể công bố các báo cáo tài chính trong năm 2024. Tỷ lệ sở hữu tại Hoiana hiện tại chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên Tập đoàn này cũng cho biết, sau khi đại dịch Covid qua đi, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Hoiana khoảng 47,5 triệu USD – tăng 560% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, Hoiana ghi nhận EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) điều chỉnh là 10,1 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng) trong nửa đầu năm 2023. Cùng kỳ năm trước, con số này là âm 25,8 triệu USD.

Báo cáo tài chính 2022 của LET Group cho biết, doanh thu Hoiana đạt khoảng 36,7 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao EBITDA (đã điều chỉnh) xấp xỉ âm 38,69 triệu USD (tương đương hơn 900 tỷ đồng).

Hoiana Resort&Golf có casino với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân golf, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình họ Cheng (Trịnh).

Casino tại Hoiana Resort&Golf. Ảnh: Internet

Công ty TNHH Nam Hội An thành lập vào năm 2010 còn dự án bắt đầu được triển khai vào năm 2016, có giấy phép hoạt động tới năm 2080, được phát triển trên diện tích gần 1.000 ha theo nhiều giai đoạn trong thời gian 13 năm.

Vào tháng 2/2021, công ty này giảm vốn điều lệ từ 15.600 tỷ đồng (800 triệu USD) xuống còn 3.896 tỷ đồng. Sau đó, qua 10 lần tăng vốn, đến tháng 11/2023, vốn điều lệ của công ty là 6.389 tỷ đồng (tương đương 279.137.094 USD).