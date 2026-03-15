Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Resort được ví như 'viên ngọc quý': Nằm ngay bên sông Thu Bồn, sở hữu cả hồ bơi vô cực, ngắm trọn phố cổ Hội An từ trên cao

15-03-2026 - 12:04 PM | Lifestyle

Nằm giữa lòng phố cổ, không gian nơi đây sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt cho gia đình bạn trong kỳ nghỉ sắp tới

Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, dịp lễ 30/4-1/5 này sẽ là thời điểm để bạn và gia đình lên kế hoạch cho những chuyến đi lịch. Nếu lựa chọn ghé thăm Hội An - Đà Nẵng, du khách hoàn toàn có thể tham khảo một số điểm lưu trú nổi bật dưới đây.

Nghỉ dưỡng trong không gian nghệ thuật giữa lòng phố cổ

Cách bãi biển khoảng 10 phút di chuyển, Hotel Royal Hoi An nằm bên dòng sông Thu Bồn, ngay phố cổ Hội An là điểm dừng chân tuyệt vời cho dịp lễ năm nay. Khách sạn được thiết kế dựa trên cảm hứng từ câu chuyện tình lịch sử giữa thương nhân Nhật Bản Sotaro và công chúa Ngọc Hoa – Wakaku, một sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Á Đông và phong cách Pháp cổ điển.

Hotel Royal Hoi An Gallery - viên ngọc quý giữa miền di sản

Khách sạn sở hữu 187 phòng và suite, được bố trí trong hai tòa nhà Sotaro và Wakaku với phong cách thiết kế riêng, độc đáo, được vinh danh là khách sạn boutique và nghệ thuật.

Một trong những điểm nhấn của Hotel Royal Hoi An là quầy bar sân thượng The Deck, cao nhất phố Hội, nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh phố cổ từ trên cao. Ngoài ra, đa dạng các trải nghiệm ẩm thực và thư giãn dành cho du khách gồm ẩm thực Nhật tại nhà hàng Wakaku, các món ăn Á – Âu tại nhà hàng Faifo Café và các liệu trình spa thư giãn tại Woosah Spa.

Hồ bơi vô cực tại rooftop bar, với tầm nhìn ngoạn mục toàn cảnh phố cổ

Nghỉ dưỡng biển tại Royal Beachfront Resort & Villas

Tọa lạc bên bãi biển An Bàng, một trong những bãi biển nổi tiếng của miền trung Việt Nam với tầm nhìn ngoạn mục hướng ra Cù Lao Chàm, Royal Beachfront Resort & Villas mang đến không gian nghỉ dưỡng ven biển với kiến trúc theo phong cách Địa Trung Hải độc đáo.

Khu nghỉ dưỡng có quy mô 369 phòng khách sạn và 61 biệt thự, trong đó các biệt thự rộng đến 350 m² với 2–3 phòng ngủ, phòng khách, bếp và hồ bơi riêng, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc nhóm bạn muốn tận hưởng không gian nghỉ dưỡng biển riêng tư và đáng nhớ.

Phòng ngủ tại biệt thự đẳng cấp 5 sao – sở hữu tầm nhìn ôm trọn đại dương xanh ngát

Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, du khách có thể trải nghiệm nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực hướng biển, hồ bơi chính, phòng tập thể hình, khu vui chơi trẻ em, spa trị liệu và các hoạt động giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Biệt thự với không gian bếp, nhà ăn và phòng khách sang trọng được thiết kế riêng biệt, mang đến sự tiện nghi và tận hưởng tuyệt đối

Ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng được phục vụ tại Royal Shore Beach Club với chuỗi nhà hàng Indigo, Cove, Aura và The Hut, mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực Á – Âu trong không gian mở hướng biển. Bên cạnh đó, Royal Café phục vụ buffet sáng phong phú, trong khi Royal Lounge là điểm dừng chân thư giãn với các loại đồ uống và cocktail.

Sở hữu và vận hành bởi Royal Capital Group, Royal Beachfront Resort & Villas và Hotel Royal Hoi An được xem là những điểm lưu trú nổi bật tại khu vực miền Trung. Nhân dịp lễ 30/4 – 1/5, hai khách sạn đang triển khai các ưu đãi dành cho du khách, với giá phòng từ 3.000.000++ VND/đêm tại Royal Beachfront Resort & Villas và 4.800.000++ VND/đêm tại Hotel Royal Hoi An.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
11:40 , 15/03/2026
11:26 , 15/03/2026
11:05 , 15/03/2026
10:55 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên