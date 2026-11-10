Rét đầu mùa giảm 10°C, dân mạng bảo 'đừng bao giờ xem thường mùa đông chưa lạnh'

Trước đợt rét này, miền Bắc vẫn còn khá nóng bức, vì vậy khi đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông 2026 tràn về với nền nhiệt giảm mạnh, nhiều người dân cảm thấy năm nay thời tiết chuyển thẳng từ hè sang đông. Cái lạnh đầu mùa là chủ đề bình luận sôi nổi của cư dân mạng trong hai ngày qua. Nhiều người viết rằng hôm trước vừa than “ năm nay không có mùa đông”; “không có dịp mặc áo khoác”; “không cần lôi chăn bông”, “năm nay mùa hè kéo dài đến Lập đông”... thì ngay hôm sau đã rét run khi khí lạnh đến cùng cơn mưa khá lớn.

Nhiệt độ giảm sốc đến 10°C khiến đường phố lập tức “chuyển cảnh” trái ngược, với những người mặc áo khoác dày, thậm chí lúc trời tạnh vẫn có người mặc áo mưa vì sáng sớm ra đường mới biết chuyển rét. Mạng xã hội cũng ngập tràn hình ảnh cho thấy thời tiết “lật mặt”, từ áo mỏng đến áo phao, quấn khăn kín mít.

Rất nhiều người hài hước đăng status với câu: “Đừng bao giờ xem thường mùa đông chưa lạnh”, nhái câu nói trong trào lưu “ Đừng bao giờ xem thường một bông hoa chưa nở” đang rất “hot” gần đây.

Những hình ảnh, câu chuyện về mùa đông đến đột ngột thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đăng status đòi “trả mùa thu cho tôi”, hay chất vấn “mùa thu của tôi đâu rồi?”; “ông trời ăn bớt mùa thu của tôi phải không, sao đang từ mùa hè sập một cái thành mùa đông vậy?”.

Hà Nội rét nhanh khiến nhiều dân mạng cảm thấy không có mùa thu. (Ảnh: Minh Đức)

“Bình thường còn có mấy tuần thời tiết se se, sáng mặc áo khoác mỏng, trưa nắng nhẹ. Năm nay vừa thấy nóng hầm hập đã chuyển sang rét, cảm giác như từ hè nhảy thẳng sang đông”; “Tôi còn chưa kịp tận hưởng mùa thu Hà Nội, chưa được đi dạo phố trong tiết trời mát mẻ thì mùa đông đã ập đến. Tủ quần áo vẫn chưa kịp sắp xếp lại, sáng ra đã phải cuống cuồng tìm áo ấm”.

“Thời tiết năm nay đúng kiểu không báo trước. Hôm trước còn mặc áo cộc tay đi làm, hôm sau đã phải mặc áo len, áo khoác. Mùa thu hình như chưa xuất hiện đã biến mất luôn”; “Năm nay cảm giác Hà Nội chẳng có mùa thu luôn. Mới hôm trước còn nắng nóng, ra đường mặc áo chống nắng, vậy mà mấy hôm sau đã phải lôi áo phao ra mặc. Thời tiết chuyển mùa nhanh đến mức chưa kịp thích nghi”; “Thời tiết lật mặt sốc hơn cả phim của Lý Hải”...

Nhiều bạn trẻ chia sẻ cảm nhận rằng họ cảm thấy mùa thu càng ngày càng ngắn lại. Mỹ Anh viết: “Ngày xưa tôi thích nhất mùa thu vì thời tiết dễ chịu, nhưng vài năm gần đây cảm giác mùa thu ngày càng ngắn, có năm gần như chẳng cảm nhận được. Năm nay lại càng rõ, vừa trải qua những ngày nóng đã phải chống chọi với cái rét đầu đông”.

Thanh Huyền chia sẻ: “Tôi ra Hà Nội du lịch để đón mùa thu, thế nhưng chỉ trải nghiệm được mùa hè và mùa đông. Hết nắng nóng là lạnh sâu, sáng ra khỏi nhà còn chưa biết nên mặc gì. Cơ thể chưa kịp quen với nhiệt độ mới đã phải thay đổi quần áo liên tục”.

Mặc dù có vẻ “kêu ca” nhưng thực ra cái lạnh đầu mùa khiến cư dân mạng cảm thấy hào hứng, vì thế họ sôi nổi chia sẻ không chỉ cảm nhận về nhiệt độ, ăn mặc... mà còn cả khía cạnh tình cảm gia đình, khi các thành viên dặn nhau giữ ấm. Giới trẻ, vốn dí dỏm, phát hiện khía cạnh hài hước đáng yêu trong cách thể hiện sự quan tâm này. “Tôi gọi về dặn bố mẹ trời rét nếu ra ngoài đi đâu thì nhớ mặc thêm áo. Mẹ bảo giờ đi đâu bố cũng chở bằng ô tô, chẳng phải co ro như hồi đi xe máy nữa. Nghe xong nhớ ra mình mới là người cần được quan tâm vì đang phải phi xe máy điện giữa mưa rét đi làm”, Ngọc Ngân chia sẻ.

Kim Anh viết: “Thấy mùa đông đến, tôi nhắn tin hỏi bố ở quê có lạnh không? Bố trả lời đang ngồi uống trà với mẹ, trong nhà kín gió, đồ ăn ngon, chẳng thiếu thứ gì. Bố còn khịa rằng chỉ có đứa ở thành phố một mình mới thấy lạnh thôi. Tôi vừa đọc tin nhắn, vừa kéo chăn lên mặt khóc”.

Nhiều bạn trẻ hỏi thăm bố mẹ vào ngày đông, nhưng sau đó nhận ra mình mới là người đáng thương. (Ảnh chụp màn hình)

Hoàng Thái dí dỏm: “Nhắn tin hỏi thăm bố mẹ, tưởng người ướt áo, hóa ra mình mới ướt lòng. Tôi cẩn thận dặn dò bố mẹ nhớ mặc ấm vào nhé. Mẹ còn bảo ở nhà đầy quần áo, vừa đem ra giặt khô là hơi thơm tho hết cả rồi. Mẹ còn hỏi ngược lại thế có tiền mua quần áo mặc đông chưa để mẹ cho. Không dám xin tiền, tôi đành cắn răng bảo con có rồi trong khi đang run cầm cập vì chưa tìm được đồ mùa đông”.

Háo hức với rét đầu mùa, những bạn trẻ yêu mùa đông chia sẻ danh sách món ngon phải thử ngay. Thanh Phong viết: “Trời lạnh là có lý do để ăn lẩu, nướng, mà không sợ đổ mồ hôi nhễ nhại. Một nồi lẩu bò nghi ngút khói, thêm đĩa lòng nướng xong ăn chè nóng thì còn gì bằng. Mùa đông đúng là mùa ăn ngon nhất trong năm”.

Hồng Quân cho biết: “Cứ lạnh là tôi lại thèm bánh trôi tàu, chè sắn nóng, ngô nướng, khoai nướng. Đi ngoài đường rét căm căm, ghé vào hàng ăn một bát bánh trôi tàu nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa là thấy cuộc đời đáng yêu hẳn. Chỉ mong đợt lạnh này kéo dài thêm một chút”.

Khánh Thiện chia sẻ: “ Mùa đông mà thiếu nồi lẩu riêu cua bắp bò thì thật đáng tiếc. Tôi còn mê cả gà nướng, thịt xiên nướng, cháo sườn, bánh giò nóng. Trời càng lạnh càng có động lực rủ bạn bè đi ăn. Đây là mùa tôi vui vẻ nhất, bất chấp ai kêu lạnh”.