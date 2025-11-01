RETI - Đại lý F1 phân phối chính thức dự án Charmora City của Sun Group

Với sự tham gia của hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý tham dự - Charmora City là lời khẳng định về tầm nhìn và triết lý phát triển của Sun Group, như một đô thị tương lai, biểu tượng mới của Thành phố Nha Trang, nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc, thiên nhiên và phong cách sống hiện đại xứng tầm quốc tế.

RETI tham dự lễ ra quân dự án Charmora City được kiến tạo bởi tập đoàn Sun Group

Tại đây, các đại lý đã cùng khám phá câu chuyện "chu kỳ sống mới" của Sun Nha Trang - Hành trình kết nối giá trị sống, nghỉ dưỡng và đầu tư, định hình chuẩn sống xanh giữa lòng thành phố.

Charmora City - Từ chiến lược "Sponge City" đến biểu tượng mới của Khánh Hòa

Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, Charmora City sở hữu vị thế "Tam cận", "Tứ thủy triều quy" độc tôn: ven sông, gần biển, liền kề trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Dự án mang mô hình quy hoạch độc đáo "Đô thị quần đảo", nơi ba phân khu chức năng vận hành như ba mảnh ghép hoàn chỉnh của một hệ sinh thái sống.

Với tổng diện tích 227 ha, Charmora City được kiến tạo theo mô hình đô thị đảo gồm ba phân khu chức năng: Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam, mỗi đảo mang một nhịp sống riêng, hòa quyện nhịp nhàng trong tổng thể quy hoạch hiện đại, thể hiện rõ triết lý phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Đảo Bắc là trung tâm hành chính - trái tim của khu đô thị, nơi quy hoạch trung tâm hành chính mới, quảng trường biểu tượng và công viên ngập nước đầu tiên tại Nam Trung Bộ.

Đảo Trung mang nhịp sống sôi động của giải trí và nghỉ dưỡng, quy tụ hệ thống tiện ích, tổ hợp vui chơi đẳng cấp cùng những show diễn đặc sắc được Sun Group phát triển độc quyền trên khắp cả nước.

Đảo Nam là không gian an cư và thương mại, với các tháp cao tầng, nhà phố shophouse, biệt thự ven sông xen giữa mảng xanh lớn, đảm bảo mật độ xây dựng hài hòa và hệ tiện ích nội khu cao cấp.

Đô thị ven sông kề biển đẳng cấp quốc tế, nơi hội tụ tinh hoa an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư đầu tiên của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành trung tâm giải trí - thương mại - Kinh tế đêm lớn nhất Nam Trung Bộ, Charmora City tiên phong ứng dụng mô hình Sponge City - Thành phố bọt biển, giải pháp quy hoạch sinh thái hàng đầu thế giới do KTS cảnh quan Kongjian Yu khởi xướng.

Dự án mang đến không gian sống - nghỉ dưỡng độc bản với hơn 60ha mặt nước, quảng trường trung tâm 5,2ha, show nghệ thuật hồ nước 7ha, bến du thuyền sang trọng và chuỗi công viên ven sông trải dài toàn khu, kiến tạo nên một biểu tượng đô thị kiểu mẫu mới của miền Trung.

RETI - Đối tác phân phối chính thức dự án Charmora City

RETI được biết đến là một trong những startup tiên phong trong lĩnh vực Proptech - Bất động sản công nghệ. Năm 2020, RETI Proptech đã nhận được sự đầu tư từ các quỹ đầu tư uy tín như CyberAgent Capital của Nhật Bản và VIC Partners. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ và con người, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, RETI đã xây dựng đội ngũ chuyên gia môi giới BĐS giàu chuyên môn, luôn tư vấn và mang đến cho khách hàng những sản phẩm BĐS tiềm năng và phù hợp. RETI hiện đang là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Sun Group, Vin Group, MIK Group, Masterise, BRG Group,..

RETI nhận chứng nhận là đối tác phân phối chính thức dự án Charmora City

Trong suốt hơn 5 năm đồng hành cùng Sun Group, RETI vinh dự là đại lý top đầu phân phối của các dự án nổi bật: Sun Feliza Suites, Sun Symphony Residence, Blanca City, Sun Solar Residence,.. Việc đồng hành cùng Sun Group là bước tiến quan trọng khẳng định vai trò của RETI trong việc kết nối những sản phẩm tiềm năng với khách hàng có nhu cầu đầu tư và sở hữu bất động sản chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia môi giới bất động sản thế hệ mới và công nghệ, RETI cam kết đưa Charmora City đến tay những chủ nhân xứng tầm.

Với bề dày kinh nghiệm đồng hành cùng Sun Group trong nhiều dự án lớn trên toàn quốc từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh..., RETI tiếp tục được lựa chọn là đại lý F1 chính thức phân phối dự án Charmora City. Đây là cột mốc quan trọng, một lần nữa khẳng định uy tín của RETI trên thị trường bất động sản cao cấp, đồng thời mang đến cho khách hàng những cơ hội sở hữu các sản phẩm nghỉ dưỡng giá trị.

Website: https://reti.vn/

𝐑𝐄𝐓𝐈 – Đại lý F1 chính thức dự án CHARMORA CITY

Hotline: 0832.60.6162

Trụ sở Hà Nội: Tầng 3, 63 Lê Văn Lương, P. Yên Hòa, Hà Nội

RETIHUB Sài Gòn: Số 216 Trần Não, Khu phố 2, P. An Khánh, TP HCM

RETIHUB Đà Nẵng: 368 Trần Hưng Đạo, P. Sơn Trà, Đà Nẵng

RETIHUB Sài Gòn: Gateway GB 116 khu đô thị Chí Linh, P. Tam Thắng, TP HCM

RETIHUB Nha Trang: 123 đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa

RETIHUB Bắc Ninh: Shophouse 06, Toà Diamond, Chung cư Royal Park, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh

RETIHUB Phú Quốc: Ama 85, Sunset Town, P. An Thới, TP. Phú Quốc