Reuters: Vietjet sẽ thuê lại máy bay Trung Quốc Comac sau 1 tháng tạm dừng

Reuters cho biết, theo nguồn tin thân cận giấu tên, VietJet (VJC) đang lên kế hoạch nối lại việc sử dụng máy bay của COMAC sau một tháng tạm ngừng.

Tháng trước, Vietjet đã tạm dừng các chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến điểm du lịch nổi tiếng Côn Đảo sau khi hợp đồng thuê hai máy bay COMAC C909 từ Chengdu Airlines của Trung Quốc trong 6 tháng đã hết hạn, với lý do chi phí cao và những thách thức về quy định.

Theo tin từ Reuters, các chuyến bay của Vietjet đến Côn Đảo sẽ được nối lại vào ngày 25/11, với 4 chuyến bay mỗi ngày. Tài liệu công ty được Reuters xem xét không nêu chi tiết về mẫu máy bay sẽ được sử dụng, nhưng hai nguồn tin cho biết việc gia hạn hợp đồng thuê 6 tháng với Chengdu Airlines sẽ đưa máy bay C909 trở lại phục vụ.﻿

Thỏa thuận thuê ướt (wet lease) mới với Chengdu Airlines bao gồm việc cung cấp 2 máy bay C909 cùng với phi công, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành, một trong những nguồn tin cho biết, tương tự như thỏa thuận trước đó. Vietjet cũng đang xem xét các lựa chọn thuê máy bay khác của COMAC, nhưng các lựa chọn này vẫn đang được cơ quan quản lý xem xét.﻿

Tuyến đường đến đảo Côn Đảo bị giới hạn bởi đường băng dài 1.800 mét (5.900 feet) của sân bay, khiến các nhà khai thác chỉ có thể sử dụng các loại máy bay nhất định. Khả năng hoạt động trên đường băng ngắn của C909 phù hợp với các yêu cầu này.

Việc gia hạn hợp đồng thuê diễn ra trong bối cảnh Vietjet, hãng chủ yếu khai thác đội bay hơn 100 chiếc của Airbus (AIR.PA), đang điều chỉnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu đi lại trước kỳ nghỉ lễ.

Máy bay C909 của COMAC, có sức chứa lên tới 90 hành khách, đã hoạt động thương mại từ năm 2016. Mẫu máy bay này đang được sử dụng tại Trung Quốc, Indonesia và Lào và nhận được đơn đặt hàng từ các hãng hàng không tại Campuchia và Brunei.﻿

Ngày 18/11, Vietjet Air đã có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Côn Đảo và Cảng hàng không Côn Đảo thông báo việc khôi phục khai thác các chặng bay kết nối với sân bay Côn Đảo.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/11, hãng sẽ đưa vào vận hành 4 máy bay để khai thác hai tuyến Hà Nội - Côn Đảo và TP HCM - Côn Đảo, với tần suất mỗi chiều 1 chuyến/ngày.

Trước đó, từ tháng 4/2025, Vietjet Air đã khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội, TP HCM và Côn Đảo. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2025, hãng tạm ngừng khai thác, ﻿khiến khách từ miền Bắc muốn đến Côn Đảo phải nối chuyến qua TP HCM hoặc Cần Thơ trước khi bay tiếp ra đảo.