Rộn ràng thị trường thời trang, phụ kiện chào Quốc khánh

Chị Phượng, sống tại TP Hồ Chí Minh, từ nửa cuối tháng 8 bắt đầu đăng những bộ ảnh của con trai trong trang phục lấy cảm hứng từ các bộ quân phục quân đội, công an. Những bức ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận nhiều lời khen vì quần áo đẹp mắt, sáng tạo, "hợp không khí" dịp lễ.

Chị Phượng cho biết rút kinh nghiệm không đặt được hàng ưng ý sau đợt 30/4 dịp này chị đã đặt trang phục cho cậu bé gần 2 tuổi từ trước vài tháng và nhận thấy các mặt hàng thời trang, phụ kiện "ăn theo" Quốc khánh đa dạng hơn. Chị mua một bộ đồng phục thiếu niên nhi đồng cách tân và một bộ áo dài thêu chim hòa bình. "Mỗi món đồ trị giá khoảng 300.000 đến 400.000 đồng, không đắt so với trang phục thông thường", chị Phượng nói.

Đạ dạng các mẫu hàng lưu niệm, thời trang, phụ kiện chào Quốc khánh tại các cửa hàng và trên mạng xã hội.

Theo khảo sát, không chỉ mặt hàng thời trang, phụ kiện dịp lễ Quốc khánh năm nay các mặt hàng lưu niệm chào mừng ngày lễ lớn cũng xuất hiện phong phú hơn với nhiều sản phẩm ý tưởng mới, được thiết kế công phu. Trên các sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm kinh doanh online, sổ tay, bình giữ nhiệt, khăn, nón lá, quạt, bút,…in logo kỷ niệm ngày Quốc khánh hoặc in hình cờ tổ quốc được giới thiệu đa dạng với mức giá trung bình từ 100.000 đến 400.000 đồng tùy mặt hàng, chất liệu.

Anh Tùng, nhân viên một công ty truyền thông tại TP Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng dịp lễ Quốc khánh, anh tìm mua quà lưu niệm tặng khách hàng đến dự hội thảo, anh bất ngờ khi thấy thị trường năm nay rất phong phú, nhiều sản có thiết kế "đầy cảm xúc". Anh đặt mua 50 bộ ly uống nước in hình cờ tổ quốc cách điệu tặng khách hàng và nhận về rất nhiều lời khen.

Khu vực bày bán các mặt hàng lưu niệm dịp Quốc khánh trong một nhà sách tại TP Hồ Chí Minh.

Tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận dịp lễ Quốc khánh năm nay không có nhiều hoạt động lớn như tại Hà Nội nhưng không khí hướng đến ngày "Tết độc lập" vẫn nóng lên từng ngày. Chị Trâm, giáo viên dạy múa ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhận thấy nhu cầu mua các sản phẩm thời trang phụ kiện dịp lễ này vẫn nhiều nên quyết định nhập một số sản phẩm áo, khăn, mũ về bán và cho biết lượng khách tìm hỏi, đặt mua càng sát lễ càng tăng. Mỗi ngày chị bán online khoảng 5-6 món.

Chị cho biết chỉ kinh doanh các sản phẩm thời trang lấy cảm hứng trang phục của các lực lượng, chú trọng vào các sản phẩm cách điệu, sáng tạo để thu hút nhóm khách trẻ.

Người tiêu dùng và khách quốc tế chọn mua các sản phẩm lưu niệm dịp 2/9.

Theo khảo sát, các mặt hàng thời trang phụ kiện ăn theo dịp 2/9 tại TP Hồ Chí Minh và lân cận không được phục vụ với số lượng lớn nhưng đa dạng về mẫu mã. Hầu hết các nhóm kinh doanh trên nền tảng online theo hình thức thiết kế sản phẩm, giới thiệu hàng mẫu và gom khách hàng rồi mới đặt in. Cách làm này này giúp họ nắm chắc số lượng đơn hàng, không bị cung vượt quá cầu và sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu người mua.

Ghi nhận tại trung tâm TP Hồ Chí Minh, càng dịp cận lễ 2/9, nhiều người trẻ "diện" các item thời trang chào mừng Quốc khánh check in tại các bảo tàng, điểm vui chơi công cộng, quán cà phê ngày càng đông. Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chụp bộ ảnh chào lễ Quốc khánh hôm 21/8, Mỹ Lệ, 23 tuổi, nhân viên một công ty livestream cho biết đã đặt mua khăn choàng cổ cách tân in hình cờ tổ quốc với giá 80.000 đồng, thuê trang phục áo dài chung với cả nhóm hết 400.000 đồng để chụp bộ ảnh đăng trang cá nhân. Lệ cho biết dịp lễ lớn thường đi chụp ảnh để kỷ niệm và không quên mua sắm các phụ kiện thời trang thích hợp đi kèm. "Những món đồ đó khi khoác lên em cảm thấy rất tự hào", Lệ nói.

Mỹ Lệ (khăn choàng đỏ) cùng các bạn chụp ảnh kỷ niệm dịp lễ lớn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Thạc sĩ Chương trình Fulbright Việt Nam, hiện tượng người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm gắn với chủ đề Quốc khánh không phải xu hướng nhất thời mà trở thành một trào lưu yêu nước thường niên. Trước đây, người dân chủ yếu thể hiện tinh thần dân tộc qua những hoạt động tập thể như mít-tinh, diễu hành, treo cờ. Hiện nay, việc lựa chọn những sản phẩm như áo in cờ tổ quốc, phụ kiện, nón, sticker… đã trở thành một hình thức biểu đạt gần gũi, nhất là với giới trẻ. "Nó cho thấy tinh thần gắn bó với Tổ quốc được cá nhân hóa thông qua hành vi tiêu dùng nhưng lại lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội", ông nhận định.

Ông Tuấn Anh cho biết sự thay đổi này phản ánh việc người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng coi trọng việc thể hiện bản sắc và cảm xúc qua tiêu dùng. Nếu trước kia, mua sắm chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu, thì nay giá trị tinh thần, thông điệp văn hóa và sự đồng điệu cộng đồng được đặt cao hơn. Đồng thời, thị hiếu của giới trẻ cũng hướng đến những sản phẩm thiết kế đẹp, tiện dụng, mang tính sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở hình thức cổ động truyền thống. "Nếu biết khai thác, đây không chỉ là cơ hội thương mại mà còn là phương thức lan tỏa tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và phát triển công nghiệp văn hóa", ông Tuấn Anh nói.

Với nhiều gia đình như chị Phượng, việc mua sắm dịp lễ không đơn giản chỉ để chụp ảnh kỷ niệm. Đó còn là cách hòa cùng không khí chung của đất nước, đồng thời tạo thêm niềm vui và hạnh phúc riêng cho bản thân. "Nhìn con trong bộ quần áo mô phỏng chiến sĩ, tôi thấy xúc động và hạnh phúc", chị Phượng nói.