Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo 40 tuổi đây sao?

19-10-2025 - 09:57 AM | Lifestyle

Hình ảnh gây xôn xao của Ronaldo.

Cristiano Ronaldo – siêu sao người Bồ Đào Nha lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong buổi tập cùng CLB Al Nassr. Dù đã bước sang tuổi 40, CR7 vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và phong thái đầy tự tin, chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại sống.

Ronaldo 40 tuổi đây sao?- Ảnh 1.

Ronaldo ở tuổi 40

Trong loạt ảnh được đăng tải, Ronaldo xuất hiện với chiếc áo tập bó sát, khoe trọn phần thân trên rắn rỏi, đặc biệt là bắp tay nổi gân và cơ bụng 6 múi rõ nét. Chỉ sau vài giờ, bài đăng trên trang cá nhân của anh đã thu hút hàng triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận trầm trồ. Người hâm mộ gọi anh là "biểu tượng của sự bền bỉ", "nguồn cảm hứng bất tận" và khẳng định: "40 tuổi nhưng như 25!". 

Ronaldo 40 tuổi đây sao?- Ảnh 2.

Ronaldo còn gây chú ý với mái tóc cắt ngắn cực bảnh bao

Ronaldo 40 tuổi đây sao?- Ảnh 3.

Ronaldo 40 tuổi đây sao?- Ảnh 4.

Không chỉ khiến fan ngưỡng mộ bởi ngoại hình, Ronaldo còn duy trì phong độ đáng nể trên sân cỏ. Trong trận đấu gần đây của Al Nassr, anh tiếp tục lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên gần 950 bàn, một cột mốc không tưởng trong làng bóng đá thế giới.

Giới chuyên môn cho rằng bí quyết giúp CR7 giữ được thể trạng như hiện tại nằm ở chế độ tập luyện nghiêm ngặt, ăn uống khoa học và tinh thần kỷ luật thép. Anh thường bắt đầu ngày mới bằng bài khởi động nhẹ, tập gym xen kẽ cardio, kết hợp nghỉ ngơi, giãn cơ và ngâm lạnh sau mỗi buổi tập.

Hình ảnh mới nhất của Ronaldo không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc "gây sốt" trên mạng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho ý chí kiên cường và tinh thần không chịu khuất phục trước tuổi tác.

Sau 1 năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại vừa thắng lớn

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất

Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất Nổi bật

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời Nổi bật

6 thiết kế bếp xứng đáng viral

6 thiết kế bếp xứng đáng viral

09:16 , 19/10/2025
Trấn Thành: “Tôi sống thẳng, sống thật”

Trấn Thành: “Tôi sống thẳng, sống thật”

09:06 , 19/10/2025
Quá buồn vì sắp phải rời khỏi Việt Nam, khách Tây lặp đi lặp lại 1 việc mỗi ngày

Quá buồn vì sắp phải rời khỏi Việt Nam, khách Tây lặp đi lặp lại 1 việc mỗi ngày

08:40 , 19/10/2025
Bên trong biệt thự to như cung điện của người đẹp từng là "bóng hồng" của Chủ tịch một tập đoàn lớn

Bên trong biệt thự to như cung điện của người đẹp từng là "bóng hồng" của Chủ tịch một tập đoàn lớn

08:12 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên