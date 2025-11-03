Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo 40 tuổi vẫn ghi bàn ầm ầm, phát biểu 1 câu gây sốc

03-11-2025 - 08:45 AM | Sống

Ronaldo chia sẻ về phong độ hiện tại.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình trong màu áo Al Nassr, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh không còn đặt nặng những danh hiệu cá nhân, mà chỉ hướng đến chiến thắng chung của tập thể.

Ở trận đấu gặp Al Fayha tại Saudi Pro League ngày 1/11, Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1. Hai bàn thắng này giúp anh nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 8, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tuy nhiên, khi được hỏi về cảm xúc sau trận, Ronaldo lại thể hiện sự điềm tĩnh và khiêm nhường.

"Thành tích hay giải thưởng cá nhân không có ý nghĩa gì với tôi," Ronaldo nói sau trận đấu. "Tôi chỉ muốn cùng Al Nassr giành chiến thắng và chinh phục các danh hiệu. Điều quan trọng nhất là tinh thần chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi tin tưởng và chiến đấu đến phút cuối cùng", Ronaldo cho biết.

Ronaldo 40 tuổi vẫn ghi bàn ầm ầm, phát biểu 1 câu gây sốc- Ảnh 1.

Ronaldo quan trọng tập thể hơn cá nhân

Phát biểu của Ronaldo cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách anh nhìn nhận giá trị của bóng đá. Từng nổi tiếng với khát khao phá vỡ mọi kỷ lục  từ danh hiệu "Vua phá lưới" châu Âu đến số bàn thắng nhiều nhất lịch sử nhưng ở tuổi 40, CR7 dường như đã đặt mục tiêu tập thể lên trên hết.

Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League. Trước đó, anh cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 25 pha lập công. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh không còn bận tâm tới việc đạt mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, cột mốc mà người hâm mộ toàn cầu vẫn chờ đợi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về con số đó. Tôi chỉ muốn chơi bóng, tận hưởng từng khoảnh khắc và giúp đội bóng chiến thắng", Ronaldo chia sẻ thêm.

Ronaldo 40 tuổi vẫn ghi bàn ầm ầm, phát biểu 1 câu gây sốc- Ảnh 2.

Tuổi 40 bền bĩ của Ronaldo

Hiện tại, Al Nassr đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội. Ronaldo vẫn là đầu tàu trong mọi chiến thắng của đội bóng Saudi Arabia, không chỉ bởi số bàn thắng anh ghi được, mà còn nhờ tinh thần thi đấu và khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội.

Dù đã ở tuổi 40, Ronaldo vẫn thi đấu bền bỉ, duy trì thể lực và phong độ đáng kinh ngạc. Từ một cầu thủ từng bị xem là "nghiện kỷ lục", CR7 giờ đây trở thành biểu tượng của tinh thần tập thể, của một huyền thoại đã có tất cả nhưng vẫn không ngừng cống hiến.

"Tinh thần chiến thắng quan trọng hơn những con số. Tôi không cần thêm danh hiệu cá nhân nào nữa – tôi chỉ cần cùng Al Nassr chinh phục đỉnh cao," Ronaldo khẳng định.

Messi thua Ronaldo rồi

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam sinh Bắc Ninh chiến thắng trận đầu tiên của Olympia năm thứ 26: Mở màn mùa mới căng như dây đàn đến phút cuối!

Nam sinh Bắc Ninh chiến thắng trận đầu tiên của Olympia năm thứ 26: Mở màn mùa mới căng như dây đàn đến phút cuối! Nổi bật

Nghề đi làm “30 ngày đủ sống cả năm” ở Việt Nam

Nghề đi làm “30 ngày đủ sống cả năm” ở Việt Nam Nổi bật

Cậu bé thiên tài có IQ cao hơn Albert Einstein, từng bị cho thôi học vì quá thông minh giờ ra sao?

Cậu bé thiên tài có IQ cao hơn Albert Einstein, từng bị cho thôi học vì quá thông minh giờ ra sao?

08:30 , 03/11/2025
Người đàn ông vừa bán nhà 7,4 tỷ đồng thì hay tin được đền bù giải tỏa, nhanh chóng kiện người mua đòi lại, tòa phán quyết: “Lỗi là do anh”

Người đàn ông vừa bán nhà 7,4 tỷ đồng thì hay tin được đền bù giải tỏa, nhanh chóng kiện người mua đòi lại, tòa phán quyết: “Lỗi là do anh”

08:09 , 03/11/2025
3 thói quen khi ăn của người EQ thấp

3 thói quen khi ăn của người EQ thấp

08:00 , 03/11/2025
LG hỗ trợ sửa chữa thiết bị, đồng hành cùng người dân sau bão

LG hỗ trợ sửa chữa thiết bị, đồng hành cùng người dân sau bão

08:00 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên