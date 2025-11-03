Ronaldo 40 tuổi vẫn ghi bàn ầm ầm, phát biểu 1 câu gây sốc

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình trong màu áo Al Nassr, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh không còn đặt nặng những danh hiệu cá nhân, mà chỉ hướng đến chiến thắng chung của tập thể.

Ở trận đấu gặp Al Fayha tại Saudi Pro League ngày 1/11, Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1. Hai bàn thắng này giúp anh nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 8, tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tuy nhiên, khi được hỏi về cảm xúc sau trận, Ronaldo lại thể hiện sự điềm tĩnh và khiêm nhường.

"Thành tích hay giải thưởng cá nhân không có ý nghĩa gì với tôi," Ronaldo nói sau trận đấu. "Tôi chỉ muốn cùng Al Nassr giành chiến thắng và chinh phục các danh hiệu. Điều quan trọng nhất là tinh thần chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi tin tưởng và chiến đấu đến phút cuối cùng", Ronaldo cho biết.

Ronaldo quan trọng tập thể hơn cá nhân

Phát biểu của Ronaldo cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách anh nhìn nhận giá trị của bóng đá. Từng nổi tiếng với khát khao phá vỡ mọi kỷ lục từ danh hiệu "Vua phá lưới" châu Âu đến số bàn thắng nhiều nhất lịch sử nhưng ở tuổi 40, CR7 dường như đã đặt mục tiêu tập thể lên trên hết.

Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League. Trước đó, anh cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 25 pha lập công. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh không còn bận tâm tới việc đạt mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, cột mốc mà người hâm mộ toàn cầu vẫn chờ đợi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về con số đó. Tôi chỉ muốn chơi bóng, tận hưởng từng khoảnh khắc và giúp đội bóng chiến thắng", Ronaldo chia sẻ thêm.

Tuổi 40 bền bĩ của Ronaldo

Hiện tại, Al Nassr đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội. Ronaldo vẫn là đầu tàu trong mọi chiến thắng của đội bóng Saudi Arabia, không chỉ bởi số bàn thắng anh ghi được, mà còn nhờ tinh thần thi đấu và khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội.

Dù đã ở tuổi 40, Ronaldo vẫn thi đấu bền bỉ, duy trì thể lực và phong độ đáng kinh ngạc. Từ một cầu thủ từng bị xem là "nghiện kỷ lục", CR7 giờ đây trở thành biểu tượng của tinh thần tập thể, của một huyền thoại đã có tất cả nhưng vẫn không ngừng cống hiến.

"Tinh thần chiến thắng quan trọng hơn những con số. Tôi không cần thêm danh hiệu cá nhân nào nữa – tôi chỉ cần cùng Al Nassr chinh phục đỉnh cao," Ronaldo khẳng định.