Rốt ráo 'làm sạch' dữ liệu bất động sản

Các bộ vào cuộc làm "sạch" thông tin dữ liệu

Vào đầu tháng 9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong 90 ngày (từ ngày 1/9-30/11), hai Bộ sẽ cùng UBND tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, tổng số thửa đất được phân loại sẽ lên tới 49,7 triệu thửa.

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, bổ sung và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật thông tin thửa đất và thẻ căn cước của chủ sử dụng, chủ sở hữu. Các giấy tờ sẽ được số hóa để tạo lập dữ liệu. Đồng thời, thông tin thửa đất sẽ được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp lên ứng dụng VNeID để người dân xác nhận.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1253 về kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn khi có hệ thống dữ liệu thông tin "sạch".

Cơ quan này cho rằng, thị trường bất động sản nhiều năm qua đã và đang gặp phải tình trạng thông tin phân tán, thiếu đồng bộ. Dữ liệu về giá nhà, nguồn cung, giao dịch, quy hoạch… thường nằm rải rác ở các địa phương, khó khai thác hoặc chưa được cập nhật kịp thời. Điều này không chỉ gây khó cho cơ quan quản lý mà còn khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân gặp rủi ro khi ra quyết định.

Do đó, Bộ Xây dựng quyết định sẽ hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành nền tảng số thống nhất, đồng bộ, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Đáng chú ý, Bộ hướng đến mục tiêu sẽ đảm bảo 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, sẵn sàng tích hợp, khai thác trên môi trường số. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ còn giúp các cơ quan ban ngành có thể hỗ trợ, dự báo, phân tích xu hướng thị trường bất động sản.

Việc triển khai nâng cấp hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng chia thành 2 giai đoạn.

Năm 2025 là giai đoạn rà soát các quy định pháp luật tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP và xây dựng cơ sở dữ liệu theo kế hoạch, đảm bảo phân loại, đánh giá hiện trạng, mức độ sẵn sàng và khả năng tích hợp, chia sẻ hiện nay.

Việc đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống và tạo lập dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 11 và hoàn thiện vào giữa tháng 11. Vào ngày 30/11 sẽ hoàn thiện đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Giai đoạn năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng phục vụ công tác quản lý của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Từ ngày 30/6/2026 đến 30/11/2026, hệ thống thông tin sẽ được hoàn thiện theo các chỉ tiêu được bổ sung, cập nhật.

Trước đó, bà Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phát triển đề án trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý.

Trung tâm này sẽ giúp kiểm soát sự minh bạch khi đưa bất động sản vào kinh doanh, hỗ trợ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính trong quá trình giao dịch. Bộ đã trình đề án lên Chính phủ vào cuối tháng 6/2025. Nếu Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm tại kỳ họp tháng 10/2025, đề án trung tâm giao dịch bất động sản sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM - cho biết, để có được một hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản theo tiêu chí kể trên cần sự nỗ lực của nhiều bên.

Trước hết, cần tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá trị giao dịch bất động sản, nhà ở, hạn chế tình trạng khai giá giao dịch thấp để né thuế như hiện nay. Và để khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai đúng giá giao dịch thì cần bổ sung chế tài xử lý các trường hợp kê khai sai giá.

"Khi có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ về nhà ở, thị trường bất động sản và thực hiện công khai dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp thì các mua bán trên thị trường sẽ minh bạch hơn, cơ quan thuế cũng tính toán được giá trung bình của các giao dịch bất động sản trong từng khu vực để thu thuế, tránh tình trạng tận thu, sử dụng giá đất đấu giá để tính thuế, phí đất đai, nhà ở từng khu vực như hiện nay", ông Châu nói.

Theo ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội, chuyển đổi số trong bất động sản đồng nghĩa với việc hợp lý hóa quy trình hoạt động, làm cho các quy trình trở nên minh bạch nhất có thể, tạo thêm niềm tin cho người mua, nâng cấp chất lượng, hiệu quả cho mọi hoạt động trong ngành.

“Một trong những yếu tố cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực địa ốc hiện nay là sự thiếu minh bạch về thông tin thị trường và thiếu dữ liệu số về các giao dịch bất động sản tại cơ quan đăng ký đất đai, điều này tạo ra rủi ro cao cho các giao dịch trên môi trường trực tuyến. Do đó, cần sớm có một quy trình quản lý minh bạch, rõ ràng về lưu trữ thông tin đất đai, về các giao dịch cần được số hóa và quản lý tập trung ở cấp quốc gia, chứ không chỉ ở cấp độ từng đơn vị riêng lẻ”, ông Matthew Powell nhấn mạnh.