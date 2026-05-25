ROX Living không bán cổ phiếu MSB như đăng ký

Công ty cổ phần ROX Living vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.



Theo báo cáo từ 3-29/4/2026, ROX Living đã không bán ra cổ phiếu MSB nào trong tổng số gần 31,16 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Qua đó, ROX Living vẫn giữ nguyên sở hữu là 31,16 triệu cổ phiếu, tương đương 0,99% vốn MSB.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu MSB, Công ty TNHH - Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (VMSC) đăng ký bán ra toàn bộ 984.246 cổ phiếu MSB, chiếm 0,03% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của MSB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn HoSE trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2026 đến ngày 22/5/2026.

Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VMSC tại MSB nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 6/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Nếu giao dịch cổ phiếu nêu trên thành công, VMSC sẽ không còn sở hữu cổ phiếu MSB nào.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2026 đến ngày 13/5/2026, VMSC đã bán ra thành công gần 1,5 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, VMSC giảm sở hữu cổ phiếu MSB từ gần 2,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,078%) xuống còn 984.246 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%) vốn như hiện tại.

Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 5/3/2026 đến ngày 3/4/2026, VMSC cũng đã bán bất thành gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB đã đăng ký do thị trường không thuận lợi.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, MSB mang về thu nhập lãi thuần hơn 3.197,5 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác tăng gần 81%, từ 93,4 tỷ đồng lên mức hơn 169 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm từ gần 417 tỷ đồng xuống còn hơn 247,9 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 53,5%, xuống còn hơn 118,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 27% lên 500 tỷ đồng trong kỳ, MSB vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.890 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.514 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20%.

Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao hơn 13% so với kết quả thực hiện năm 2025, nếu hoàn thành sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục. Với kết quả quý đầu năm, MSB đã hoàn thành khoảng 24% mục tiêu cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của MSB đạt 412.911 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,6%, lên 214.696 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 1,4%, còn 193.896 tỷ đồng.



