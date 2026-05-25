Tin vui cho người dân Thủ đô mùa nắng nóng

Yên Chi | 25-05-2026 - 15:01 PM | Doanh nghiệp

Việc đưa vào vận hành máy biến áp AT7 TBA 220 kV Hà Đông góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay; giảm tải cho các máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc và các đơn vị liên quan vừa đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Hà Đông.

﻿Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, PTC1 được giao quản lý, điều hành và triển khai trong khuôn viên Trạm biến áp (TBA) 220 kV Hà Đông hiện hữu (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội).

Quy mô dự án gồm lắp đặt máy biến áp 220 kV AT7 công suất 250MVA cùng các thiết bị đồng bộ liên quan, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của EVN và EVNNPT. Sau khi hoàn thành nâng công suất, TBA 220 kV Hà Đông có tổng công suất đạt 1.189 MVA (4x250 MVA + 3x63 MVA).

Việc đưa vào vận hành máy biến áp AT7 TBA 220 kV Hà Đông góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay ; giảm tải cho các máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2026. Đồng thời, dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển tải, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị đã vận hành lâu năm tại các trạm trọng điểm khác.

Theo Công ty Truyền tải điện 1, các máy biến áp tại TBA 220 kV Hà Đông thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Trong khi đó, nhiều thiết bị đã vận hành gần 30 năm, đang ở cuối vòng đời và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Cũng trong bối cảnh nắng nóng, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, ngày 24/5, Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã huy động thêm máy biến áp 500 kV AT1 công suất 600 MVA (máy biến áp dự phòng) của TBA 500 kV Phố Nối đưa vào vận hành, qua đó nâng công suất của Trạm lên 2.900 MVA.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng, ngành Điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm. Hành động này giúp giảm tải cho hệ thống lưới điện và tối ưu hóa chi phí tiền điện sinh hoạt.﻿

