Lợi nhuận quý 1/2026 gấp 3,9 lần cùng kỳ: Từ xuất khẩu truyền thống đến cuộc chơi giá trị cao của Afiex

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, mã CK: AFX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 884 tỷ đồng, gấp 2,85 lần cùng kỳ năm trước.

Kéo theo đó là lợi nhuận trước thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ.

Trước đó, năm 2025, Afiex ghi nhận doanh thu hơn 2.822 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hơn 47 tỷ đồng, tăng hơn 68,9%.

Lý do tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Đóng góp chính cho kết quả của Afiex theo lý giải của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đến từ việc cải thiện hoạt động kinh doanh chính, đặc biệt là tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo. Với việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, từ kiểm soát chi phí, cải thiện biên lợi nhuận, đến cơ cấu lại danh mục sản phẩm, dù đang mở rộng quy mô hoạt động, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết: Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu Afiex đang bước vào giai đoạn “tăng trưởng bằng giá trị”.

Trong đó, thay vì xuất khẩu gạo số lượng lớn với biên lợi nhuận thấp, AFIEX đang tập trung chuyển hướng sang xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao như ST25, gạo Nhật Japonica, Đài Thơm và các dòng gạo đặc sản.

Đồng thời, Công ty sử dụng quy cách đóng gói nhỏ (900g – 5kg), bao bì bắt mắt để tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng và tiếp cận với tệp khách hàng siêu thị - đối tượng khách hàng có mức chi tiêu cao và ổn định.

Đây là được xem bước chuyển quan trọng với AFIEX khi giúp doanh nghiệp thoát khỏi vị thế của một nhà cung cấp nguyên liệu thuần túy, để tiến gần hơn tới mô hình doanh nghiệp sản phẩm.

Trong năm 2026, mục tiêu mà AFIEX là mở rộng thị trường sang các khu vực như Mỹ, Anh, Đức, và các quốc đảo ở Thái Bình Dương, nơi có tiêu chuẩn cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn cho các sản phẩm đóng gói có thương hiệu rõ ràng.

Việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm vì vậy không đơn thuần nhằm gia tăng doanh thu hay mở rộng thị phần, mà còn hướng tới tái định hình cấu trúc lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn. Khi tỷ trọng các sản phẩm gạo chất lượng cao và đóng gói thương hiệu riêng gia tăng, AFIEX có cơ hội cải thiện biên lợi nhuận cũng như giảm dần sự phụ thuộc vào biến động giá hàng hóa nguyên liệu — yếu tố vốn khiến phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu gạo chịu áp lực lớn trong nhiều năm qua.

Điều này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh ngành gạo đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Sau chu kỳ tăng mạnh của giá gạo toàn cầu trong năm 2026, thị trường hiện có dấu hiệu điều chỉnh khi nguồn cung dần ổn định trở lại, trong khi nhu cầu tại nhiều thị trường nhập khẩu lớn tăng chậm hơn trước. Điều đó khiến biên lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo truyền thống ngày càng bị thu hẹp, đặc biệt với các doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng và giá bán.

Vì vậy, việc chuyển đổi mô hình kinh doanh mang tính chiến lược của Afiex sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong ngành, đúng với định hướng đi tập trung vào phân khúc gạo chất lượng cao, phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng và mở rộng hiện diện tại các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe mà Afiex theo đuổi trong vài năm trở lại đây, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá và sản lượng, thì hiện nay bài toán được đặt ra là làm sao gia tăng giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm, đồng thời nâng cao tính ổn định của biên lợi nhuận trong dài hạn. Quan trọng hơn, với Afiex, câu chuyện này có còn phản ánh mục tiêu thay đổi về chất trong toàn bộ cơ cấu doanh thu.

Ngoài ra, ở một góc độ khác, điều này giúp doanh nghiệp sở hữu một “câu chuyện tăng trưởng” rõ ràng hơn. Hiện nay, trên thị trường, AFX vẫn đang được nhìn nhận như một doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống, với mức định giá tương đối thận trọng.

Tuy nhiên, một khi chiến lược xuất khẩu bắt đầu được hiện thực hóa, cách nhìn này có thể thay đổi một cách rõ nét hơn. Khi đó, Afiex sẽ không còn đơn thuần được định vị như một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản theo mô hình truyền thống, mà có thể được nhìn nhận như một doanh nghiệp đang sở hữu nền tảng tăng trưởng mới dựa trên thương hiệu, chuỗi giá trị và khả năng mở rộng thị trường quốc tế.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cho cổ đông hiện hữu

Tất nhiên, lưu ý rằng quá trình chuyển đổi này sẽ không diễn ra trong ngắn hạn.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông vừa qua, ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Afiex đã nhấn mạnh, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đang chịu nhiều sức ép từ cạnh tranh gia tăng, giá cả biến động, chi phí logistics leo thang và yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe.

Vì vậy, trong kế hoạch dài hạn, Afiex xác định sẽ đầu tư mạnh cho vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, bao bì, logistics và hệ thống phân phối.

Trong kế hoạch về nâng cao năng lực quản trị, Afiex trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cho các cổ đông hiện hữu. Trong đó, Afiex sẽ phát hành 10,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ 30%) và phát hành 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn thu về sẽ được sử dụng cho việc cơ cấu lại vốn vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động, qua đó, đảm bảo nền tảng cho bước chuyển sâu hơn về chất lượng tăng trưởng và cấu trúc giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Nếu triển khai thành công, Afiex không chỉ cải thiện hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn mà còn có cơ hội từng bước nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị ngành gạo Việt Nam.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể mở ra một dư địa tăng trưởng dài hạn mới — nơi động lực phát triển không còn đến từ sản lượng xuất khẩu, mà đến từ giá trị thương hiệu và khả năng chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe.