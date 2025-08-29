ROX Tower rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam

Bức tường với ngôi sao vàng năm cánh và dòng chữ "Tự hào Việt Nam" dưới sảnh tầng 1 ROX Tower trở thành phông nền cho hàng trăm tấm ảnh mỗi ngày.

Chị em văn phòng xúng xính áo dài, biến khoảnh khắc tự hào thành kỷ niệm đáng nhớ.

Mỗi một lá cờ là một niềm tự hào.

Mỗi một trái tim là một ngọn lửa yêu nước.

Sắc đỏ thiêng liêng gắn kết các thế hệ tại "bức tường yêu nước".

CBNV văn phòng làm việc tại toà nhà hân hoan lưu lại hình ảnh cùng đồng nghiệp, như một cách lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

"Bức tường yêu nước" đã trở thành không gian để nhân viên văn phòng, người đi xem tổng hợp luyện, người dân quanh khu vực… lưu lại kỷ niệm đẹp và thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Việc trang trí toà nhà ROX Tower là một trong những hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không gian này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác tại trung tâm Thủ đô mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đặc biệt với giới trẻ, nhân viên văn phòng… Qua đó, doanh nghiệp khéo léo tôn vinh các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc và cùng Thủ đô kể những câu chuyện truyền cảm hứng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.