RR1 & Tolax – Bộ đôi “tân trang nhanh” của người Việt

RR1 là gì và điều khiến RR1 trở nên khác biệt?

RR1 là dung dịch bảo vệ đa năng có khả năng bôi trơn, giúp chống rỉ, loại bỏ nước, hơi ẩm, và làm sạch bề mặt kim loại. Chỉ cần xịt nhẹ lên bản lề, ổ khóa, bu-lông, thiết bị cơ khí.... RR1 giúp đồ dùng, thiết bị hoạt động trơn tru. RR1 tạo lớp màng bảo vệ kim loại khỏi hơi ẩm và oxy hóa.

Những lỗi thường gặp nào RR1 có thể "xử lý nhanh" chỉ với 1 chai xịt?

Rất nhiều tình huống phiền phức có thể được xử lý ngay với RR1: ổ khóa cửa rỉ sét không mở được, bản lề cửa bị kêu cót két, khớp nối bị kẹt hay sên xích xe lâu ngày bị dính bụi dầu.

Dùng RR1 là giải pháp nhanh – gọn – tiện ích!

RR1 có thể dùng được cho các thiết bị điện không?

RR1 có khả năng đẩy nước và hơi ẩm nên thường được sử dụng trong những tình huống như bugi thấm nước, tiếp điểm điện bị oxy hóa nhẹ… giúp thiết bị, máy móc khởi động lại nhanh chóng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, không nên xịt trực tiếp vào thiết bị đang có nguồn điện. Cần ngắt điện, lau khô và thử ở diện tích nhỏ trước khi sử dụng.

Sơn xịt Tolax khác gì so với sơn lon truyền thống?

Tolax là dòng sơn xịt thế hệ mới, bám dính vượt trội trên nhiều chất liệu: sắt, kẽm, nhôm, nhựa, gỗ, bê tông. Tolax dễ dùng hơn sơn lon truyền thống. Không cần thi công phức tạp – ai cũng có thể tự sơn tại nhà. Chỉ cần lắc đều, xịt cách 25 - 30cm – là bề mặt cũ kỹ lập tức được "khoác áo mới". Màng sơn khô nhanh chỉ sau 5 - 10 phút.

Màu sắc đẹp với gần 30 màu, gồm cả dòng đặc biệt như: Hệ màu vân gỗ giúp giữ vân nổi bật như sơn PU dùng cho nội thất gỗ. Hệ màu xingfa: tạo nhám & mờ đúng kiểu khung cửa nhôm xingfa cao cấp. Hệ màu nhũ xingfa, nhũ vàng chùa: hiệu ứng nhũ đặc biệt, độc bản.

Có cần sơn lót trước khi dùng Sơn xịt Tolax không?

Không. Tolax được thiết kế để người dùng có thể sơn xịt trực tiếp lên bề mặt đã vệ sinh sạch mà không cần sơn lót. Sản phẩm đóng lon khí nén, chỉ cần lắc đều và xịt đều tay.

Vì sao Tolax giúp tiết kiệm chi phí so với thay mới?

Sơn xịt Tolax hỗ trợ đắc lực cho việc sơn mới khung cửa sắt, cửa gỗ, bàn ghế, tủ bếp, tủ quần áo, dặm vá dàn áo xe máy…

Nếu gọi thợ, bạn sẽ phải tốn kha khá chi phí cho dịch vụ. Nếu mua đồ dùng mới, chi phí còn cao hơn nhiều. Với Sơn xịt Tolax, bạn có thể tự sơn mới, tiết kiệm đến 70 –80% chi phí, đồng thời bạn có cảm giác hài lòng khi chính mình làm được.

Có thể sử dụng kết hợp RR1 và Sơn xịt Tolax không?

Hoàn toàn có thể. Đầu tiên, bạn dùng RR1 xịt vào các vết rỉ sét, lau sạch sau vài phút để RR1 phát huy tác dụng. Tiếp theo, dùng giấy nhám đánh nhẹ để tạo bề mặt mịn hơn. Cuối cùng, xịt phủ màu bằng Sơn xịt Tolax theo màu sắc yêu thích.

Chỉ sau 30 phút, đồ vật cũ được làm mới, chống rỉ, bền đẹp mà không cần tốn nhiều chi phí.

Vì sao bạn nên mua RR1 và Sơn xịt Tolax để dùng tại nhà?

Vì bạn có thể chủ động xử lý nhanh tại chỗ, không phải chờ đợi, không cần thuê thợ, giúp tiết kiệm chi phí. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng DIY (tự làm) ngày càng phổ biến. Và hơn hết đó là giảm lượng rác thải vì bạn tái sử dụng đồ cũ thay vì vứt bỏ chúng.

RR1 & Tolax dùng tốt cho những ngành nào ngoài gia đình?

Bộ đôi RR1 & Tolax được ứng dụng nhiều trong các ngành: cơ khí – sửa chữa xe máy, ô tô; điện dân dụng & công nghiệp; bảo trì tòa nhà, công trình; thi công các công trình dân dụng…

Chỉ với một chai xịt nhỏ trong tay, bạn có thể giải quyết nhanh gọn hàng loạt vấn đề về rỉ sét, kẹt rít, bạc màu... mà không cần đến thợ. Bộ đôi RR1 và Sơn xịt Tolax không chỉ dành cho thợ chuyên nghiệp mà còn là giải pháp tiện dụng cho mọi gia đình, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ vật dụng và nâng tầm thẩm mỹ không gian sống.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Sơn Số 1 Việt Nam đang có Chương trình khuyến mãi hấp dẫn: Khi mua 3 thùng RR1 hoặc 3 thùng Sơn xịt Tolax, khách hàng được tặng ngay 1 nón bảo hiểm cao cấp.

Thông tin liên hệ với mọi nhu cầu tư vấn sản phẩm và đăng ký đại lý

Công ty Cổ phần Sơn Số 1 Việt Nam

Nhà máy: Lô A225, Đường số 3, KCN Thái Hòa, Đức Lập, Tây Ninh

Văn phòng: 176 Trường Chinh, P. Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Hotline/Zalo: 0985 68 0101

Email: sonso1vietnam@sonso1.vn

Website: https://sonso1.com