Ruby Coastal City: Quần thể biệt thự biển và sân gôn tại Hải Phòng

Tọa độ kết nối đắt giá tại ven biển Hải Phòng

Ruby Coastal City hội tụ mọi yếu tố hấp dẫn của một vị trí đắt giá với những tiềm năng du lịch và lợi thế của vùng đất cửa ngõ giao thương kinh tế quốc tế. Từ vị trí đắc địa trung tâm Đồ Sơn, các cư dân tương lai của Ruby Coastal City có thể nhanh chóng di chuyển đến những danh lam thắng cảnh như đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ hay bến tàu không số K15.

Đặc biệt, Ruby Coastal City tọa lạc sát bên quần thể nghỉ dưỡng - du lịch - thể thao Ruby Tree Golf Villas và kiệt tác sân gôn Ruby Tree Golf Resort 36 hố tốt nhất Việt Nam - một sự kết hợp đỉnh cao kiến tạo nên không gian sống chuẩn "resort-style", mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và góp phần khẳng định vị thế của những chủ nhân tinh hoa.

Vị trí của Ruby Coastal City tối ưu kết nối trong nước và thế giới khi nằm gần cảng biển, sân bay quốc tế và nằm trọn trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với cơ sở hạ tầng phát triển bậc nhất cả nước. Đây là điểm cộng lớn trong mắt giới thượng lưu có nhu cầu giao thương kết nối và giao dịch quốc tế thường xuyên.

Hệ tiện ích chuẩn 5 sao mang đến phong cách sống thời thượng

Mỗi căn biệt thự tại Ruby Coastal City được bao bọc bởi cảnh quan xanh mát, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bốn mùa cho chủ nhân danh giá. Không gian sơn thủy hữu tình không chỉ đem lại sự an yên, mà còn khơi mở nguồn năng lượng thịnh vượng và tài lộc.

Giống như tên gọi, Ruby Coastal City được coi là một thành phố ven biển thu nhỏ khi sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh, đan cài hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng và thể thao, giữa kiến trúc hiện đại và không gian sinh thái trong lành.

Thiên đường xanh tại Ruby Coastal City

Nổi bật giữa hệ thống tiện ích đỉnh cao như công viên chủ đề, công viên biểu tượng, khách sạn 5 sao là khu shop cao cấp với gần 30 căn shophouse hội tụ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, từ Ngân hàng SeABank, Siêu thị BRGMart, Kem Thủy Tạ Gourmet, Gốm Chu Đậu đến nhà hàng hải sản, quán cà phê…, tất cả tạo nên một hệ sinh thái thương mại trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu của cả chủ nhân biệt thự Ruby Coastal City, cũng như khách du lịch và cư dân địa phương.

Ruby Coastal City sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm của các chủ nhân tương lai

Ruby Coastal City sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối những cư dân thành đạt có nét tương đồng về địa vị, tri thức và gu thẩm mỹ, giúp tạo nên một cộng đồng văn minh, an toàn và đáng sống. Đây là yếu tố rất quan trọng với giới thượng lưu, họ không chỉ tìm nơi ở mà còn tìm môi trường sống phù hợp về giá trị và phong cách.

Vị trí và hệ tiện ích nơi đây vừa giúp các chủ nhân tương lai cân bằng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần, vừa làm cho giá trị bất động sản tại Ruby Coastal City có tiềm năng tăng trưởng cao, dễ dàng khai thác cho thuê nghỉ dưỡng cao cấp hoặc Airbnb, đặc biệt trong các mùa du lịch cao điểm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư - xu hướng đang được giới tinh hoa ưa chuộng.

Với pháp lý minh bạch, quyền sở hữu lâu dài cùng dư địa phát triển mạnh mẽ của Đồ Sơn, Ruby Coastal City khẳng định vị thế là siêu quần thể nghỉ dưỡng - an cư - đầu tư hàng đầu. Dự án từng được vinh danh "Dự án bất động sản để ở hạng sang của năm 2022" bởi Real Estate Asia Awards, trở thành bảo chứng uy tín cho tầm vóc và giá trị vượt trội mà dự án mang lại.

Ruby Coastal City - lựa chọn hoàn hảo để khẳng định phong cách sống thượng lưu và đón đầu tiềm năng sinh lời bền vững cho tương lai.