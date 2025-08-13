Sa bàn Golden Crown Hải Phòng – Kiến trúc Ý sống dậy bằng công nghệ và thủ công Việt

Tầm nhìn tổng thể Diamond Crown

Trong hành trình kiến tạo nên biểu tượng kiến trúc mới tại thành phố cảng Hải Phòng, Golden Crown – dự án do DOJILAND phát triển – không chỉ nổi bật với tòa tháp cao 40 tầng được thiết kế bởi Massimo Mercurio (Mercurio Design Lab, Ý), mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ… sa bàn. Mô hình kiến trúc này, được thi công bởi Green Model Group – đơn vị hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành – là bản thể hiện thu nhỏ nhưng đầy đủ tinh thần, nhịp sống và ngôn ngữ thiết kế của một công trình được ví như "vương miện vàng" giữa lòng đô thị.

Để thể hiện thiết kế có phần điêu khắc và phi hình thể của kiến trúc sư Massimo – người nổi danh với các công trình mang yếu tố "chuyển động trong tĩnh vật" – Green Model Group đã áp dụng một loạt công nghệ và kỹ thuật chưa từng có trong thi công sa bàn tại Việt Nam. Trước hết là công nghệ in 3D mặt đứng, cho phép mô phỏng chính xác các đường cong mềm, đa chiều và bất đối xứng của khối kiến trúc ba cánh hoa phượng lồng vào nhau – một biểu tượng thị giác đặc trưng của Hải Phòng, được kiến trúc sư chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình đầy táo bạo. Với quy mô tòa tháp lớn và mặt đứng phức tạp, việc tạo dựng mặt dựng bằng in 3D là lựa chọn gần như duy nhất để bảo toàn tinh thần bản gốc từ thiết kế nước ngoài, vừa đảm bảo độ chính xác, vừa tạo nên những khối kiến trúc đầy cảm xúc khi nhìn từ bất kỳ góc nào.



Bên cạnh đó, Green Model Group cũng lần đầu tiên đưa vào mô hình một hệ thống ánh sáng động theo kịch bản âm nhạc – một bước tiến vượt ra khỏi mô hình tĩnh truyền thống. Hệ thống đèn LED lập trình được thiết kế không chỉ để chiếu sáng tòa tháp, mà để "diễn" – ánh sáng thay đổi theo tiết tấu, nhịp độ của bản nhạc nền được đồng bộ hoá, tạo ra cảm giác chuyển động sống động của thành phố về đêm, mô phỏng khoảnh khắc "Golden Hour" nơi biểu tượng ánh lên trong nền trời Hải Phòng. Đây không chỉ là hiệu ứng thị giác, mà còn là trải nghiệm cảm xúc – điều giúp khách hàng, nhà đầu tư, và cả các kiến trúc sư đồng cảm sâu hơn với tinh thần mà kiến trúc sư Massimo Mercurio muốn truyền tải.

Không dừng lại ở công nghệ, phần thủ công chính là yếu tố tạo chiều sâu cho mô hình. Những chi tiết nhỏ nhất – từ viền bo chân công trình, họa tiết vương miện, tới phần giao tiếp giữa các tầng, mái kính, lan can – đều được Green Model Group gia công bằng tay theo mẫu thiết kế gốc. Đây là các chi tiết có tính nghệ thuật phi hình thể cao, khó thể hiện bằng máy cắt hoặc khuôn đúc thông thường. Đội ngũ kỹ thuật của GMG đã mất hàng trăm giờ chỉ để làm từng đoạn bo cong, dựng khối giao thoa ba chiều theo đúng tỷ lệ gốc – điều không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn là sự kiên nhẫn và tinh tế của người thợ lành nghề. Có thể nói, đây là một trong số ít mô hình tại Việt Nam vừa sử dụng công nghệ cao, vừa giữ được tay nghề thủ công ở mức gần như nghệ thuật.

Tổng thể sa bàn Golden Crown Hải Phòng không chỉ đơn thuần mô phỏng một công trình, mà còn tái hiện đúng "khí chất" kiến trúc Ý – nơi đường nét mềm mại, ánh sáng và nhịp điệu cùng phối hợp để tạo ra một bản giao hưởng thị giác. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ in 3D, hiệu ứng ánh sáng động và kỹ thuật thủ công, Green Model Group đã thể hiện xuất sắc một công trình mang tầm vóc biểu tượng – xứng đáng với những danh hiệu như "Dự án có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Đông Nam Á 2023".

