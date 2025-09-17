SABECO kỷ niệm 150 năm hành trình phát triển cùng di sản ngành bia Việt Nam

Từ một xưởng nước đá nhỏ giữa lòng Sài Gòn xưa, SABECO đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình và nay trở thành doanh nghiệp bia hàng đầu Việt Nam, mang sứ mệnh gìn giữ hương vị truyền thống và nâng tầm chất lượng bia Việt Nam trên bản đồ ngành đồ uống thế giới.

Hành trình 150 năm: từ di sản đến thương hiệu quốc gia

Khởi nguồn từ năm 1875 với một xưởng sản xuất nước đá nhỏ, SABECO đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình thay đổi để phát triển lớn mạnh như hôm nay. Trong suốt hành trình ấy, SABECO không chỉ duy trì hương vị truyền thống quen thuộc của các thương hiệu bia 333 và Bia Saigon, mà còn đa dạng hóa danh mục sản phẩm và ra đời thương hiệu mới như Bia Lạc Việt với hương vị phù hợp với thị hiếu hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.

Đến nay, SABECO sở hữu hệ thống 25 nhà máy bia trên toàn quốc, phân phối hàng trăm triệu lít bia mỗi năm. Hình ảnh "con rồng vàng" trên bao bì đã trở thành biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phát biểu tại sự kiện.

"150 năm không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là lời cam kết của SABECO trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc Việt Nam, đồng thời vươn lên trở thành doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế", ông Lester Tan – Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ.

Chiến dịch "150 năm Di sản Vươn cao"

Để kỷ niệm dấu mốc trọng đại này, SABECO triển khai chiến dịch "150 năm Di sản Vươn cao" với nhiều sáng kiến và hoạt động ý nghĩa.

Chiến dịch "150 Năm Di sản Vươn cao" của SABECO chính thức được khởi động.

Trọng tâm là chuỗi hoạt động "Hành Trình Di Sản" tượng trương cho sự kết nối và sẻ chia, giúp lan tỏa câu chuyện di sản của SABECO đến với cộng đồng địa phương từ Nam ra Bắc. Hành trình này sẽ đi qua 9 địa điểm gồm TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và Hà Nội.

Tiếp theo là chuỗi sự kiện văn hóa và giải trí cộng đồng mang tên "Đêm Di Sản" được tổ chức từ ngày 12/9 đến 19/11 tại 5 tỉnh thành: TP HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và câu chuyện lịch sử, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Thông qua các hoạt động này, SABECO mong muốn tôn vinh di sản thương hiệu trên hành trình phát triển gắn liền với ngành bia Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên cùng đất nước.

Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO cũng khởi xướng giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh 150 gương mặt tiêu biểu trên khắp cả nước - những con người bình dị nhưng đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Khu vực triển lãm Hành trình phát triển 150 năm di sản ngành bia Việt Nam.

Tăng trưởng bền vững giữa cạnh tranh khốc liệt

Trong bối cảnh ngành bia Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt, SABECO vẫn duy trì vị trí dẫn đầu nhờ chiến lược kết hợp giữa "giữ gốc" và "đổi mới".

Bên cạnh việc gìn giữ tinh hoa nghệ thuật nấu bia truyền thống, doanh nghiệp cũng tích cực áp dụng công nghệ hiện đại, đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ngành bia SABECO, nâng cấp dây chuyền sản xuất theo chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO₂ và tái chế bao bì.

Bên cạnh đó, SABECO đẩy mạnh hoạt động marketing sáng tạo, tài trợ cho nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn, trong đó có bóng đá – môn thể thao gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt. Nhờ đó, hình ảnh của các thương hiệu 333 hay Bia Saigon đã dần trở nên quen thuộc, hiện diện trong những bữa tiệc sum vầy và những sự kiện ăn mừng đáng nhớ của quốc gia.

Mang chất lượng bia Việt Nam vươn tầm quốc tế

Không dừng lại ở thị trường nội địa, SABECO đang mở rộng xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Những sản phẩm mang thương hiệu "Bia Saigon" đã có mặt tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Đông Nam Á, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế.

Cột mốc 150 năm là dịp để SABECO nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân thế hệ người lao động và người tiêu dùng đã đồng hành, đồng thời tái khẳng định sứ mệnh trong giai đoạn mới.

Với di sản lịch sử lâu đời, nền tảng sản xuất hiện đại, cùng tinh thần vươn cao cùng nhau, SABECO đang cho thấy khả năng biến thách thức thành cơ hội. Không chỉ là một thương hiệu bia, SABECO còn là câu chuyện về tinh thần gắn kết và khát vọng không ngừng vươn lên vì một Việt Nam thịnh vượng.