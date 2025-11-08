Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới

Theo báo cáo của Vietcap tổng kết buổi gặp nhà đầu tư của Sabeco (SAB), doanh thu thuần của Sabeco trong quý 3/2025 giảm 16% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng hậu quả của việc tăng giá từ tháng 7, bão lớn đổ bộ tại khu vực miền Bắc và miền Trung ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng và việc loại bỏ doanh thu tăng thêm từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia mua từ Sabibeco.

Loại trừ tác động hợp nhất của Sabibeco, Sabeco ước tính doanh thu thuần giảm 1% so với cùng kỳ.



Về phần sản lượng, ban lãnh đạo cho biết sản lượng bán hàng trong quý 3 thấp hơn, trong khi sản lượng bia toàn ngành tăng trưởng vượt nhu cầu.

Nguyên nhân do quản lý tồn kho trước Tết. SAB đã thanh lý hết tồn kho trước đợt tăng giá bán bình quân (ASP) vào tháng 7. Công ty đã tái dự trữ hàng trong quý 3 để chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới, mặc dù bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối quý 3.﻿

Đồng thời, sự gián đoạn kênh thương mại truyền thống vẫn tiếp diễn do việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đóng cửa. Sabeco đang tìm kiếm các kênh bán hàng thay thế trên khắp Việt Nam để bù đắp tác động này.

Dù kênh thương mại truyền thống vẫn là trọng tâm cốt lõi, công ty đang mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách mở các cửa hàng trực tiếp tại các khu vực nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long và triển khai lực lượng bán hàng hàng tuần để xác định các địa điểm bán lẻ mới.



Về thị phần, theo nghiên cứu của bên thứ ba, Sabeco vẫn giữ vị trí số 1 trên thị trường bia Việt Nam theo sản lượng bán hàng, với Beer Saigon tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu thị trường rõ rệt. Để thu hẹp mức tăng trưởng mạnh theo mùa của các đối thủ cạnh tranh trong dịp Tết, Sabeco đang tăng cường tập trung vào kênh thương mại hiện đại, và các sản phẩm Tết của công ty đã được đưa ra thị trường sớm nhất từ tuần thứ ba của tháng 10.



Biên lợi nhuận gộp quý 3/2025 tiếp tục được cải thiện, nhờ chi phí đầu vào thấp hơn (ví dụ: giá đại mạch) do đại mạch có chi phí cao trước đây đã được sử dụng hết, đạt được tiềm lực mua hàng ở cấp tập đoàn với giá được phòng hộ rủi ro đến năm 2026, và tác động tích cực từ việc hợp nhất Sabibeco.﻿

Về phân khúc bia, dòng phổ thông tiếp tục thúc đẩy sản lượng của Sabeco; phân khúc cao cấp đang trên đà tăng trưởng, trong khi phân khúc cao cấp đại chúng đi ngang. Thêm vào đó, phiên bản lon 250 ml của Saigon Chill đã được tung ra thí điểm trong quý 3. Sabeco đang đánh giá việc triển khai rộng rãi định dạng 250 ml cho các nhãn hiệu khác.

Ngoài ra, các kênh phân phối mới, thương mại điện tử đang có động lực tăng trường dù biên lợi nhuận thấp; tuy nhiên, ban lãnh đạo nhìn thấy cơ hội trong thương mại điện tử B2B và đang hợp tác với các chuỗi lớn.

