Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, VN-Index giảm hơn 40 điểm

08-09-2025 - 16:35 PM | Thị trường chứng khoán

Sắc đỏ phủ khắp các nhóm ngành trong phiên đầu tuần, đẩy chỉ số VN-Index mất hơn 40 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần 8/9 chịu áp lực bán mạnh ngay từ khi mở cửa. Theo đó, VN-Index thủng mốc hỗ trợ quan trọng, giảm 27,85 điểm xuống 1.639,42 điểm khi tạm dừng phiên sáng. Toàn sàn HoSE có 51 mã tăng, 293 mã giảm và 23 mã đứng giá.

Sau giờ nghỉ trưa, nhóm vốn hóa lớn thu hẹp sắc đỏ khi rổ VN30 có 8 mã tăng. HPG và SSI dẫn đầu với mức tăng trên 2%. Ở chiều ngược lại, lực mua xuất hiện giúp các mã ngân hàng thu hẹp biên độ giảm.

Lúc 14h08, VN-Index giảm 13 điểm về quanh ngưỡng 1.653 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 45.000 tỷ đồng, trong đó, sàn HoSE đạt 41.000 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, VN-Index giảm hơn 40 điểm- Ảnh 1.

VN-Index giảm 42,44 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh từ sau 14h15, kéo VN-Index kết phiên ở mức thấp nhất trong ngày. Đóng cửa phiên giao dịch 8/9, chỉ số VN-Index giảm 42,44 điểm (2,55%), xuống 1.624,53 điểm. Toàn sàn HoSE chỉ có 56 mã tăng, 285 mã giảm và 35 mã đứng giá.

Trong nhóm VN30, chỉ có 1 mã tăng giá, 26 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. VN30-Index chốt phiên giảm 38,26 điểm (2,07%) về 1.807,22 điểm.

Trong nhóm ngân hàng, VPB giảm hết biên độ, TPB giảm 6,1%, VIB giảm 5,6%, SSB giảm 5%. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu tài chính rơi xuống mức sàn như VIX, ORS, EIB, VDS, EVF, EVS...

Cổ phiếu bất động sản cũng chịu áp lực giảm với nhiều mã giảm sàn như TIG, VES, HAR, PTL, NBB, HTN. Hàng loạt cổ phiếu giảm trên 6% như CEO, PDR, LEC, IDJ, HDG, HDC, NVL, DXS, TDC, VGV.

Sắc đỏ còn lan rộng sang các ngành công nghệ, năng lượng, tiêu dùng và tiện ích.

Ở chiều ngược lại, thép là điểm sáng hiếm hoi với SMC tăng 7%, NKG tăng 1,4%, HMC tăng 0,8%, HPG nhích 0,35%. Tuy nhiên, số cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế, bao gồm TVN, HSG, TIS, GDA, TLH, VCA, NSH, TDS, VGS.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 9,1 điểm (3,24%) còn 271,57 điểm. UPCoM-Index giảm 1,7 điểm (1,52%) xuống 110,12 điểm.

Toàn thị trường có 177 mã tăng, trong khi có tới 629 mã giảm và 170 mã đi ngang.

Trong phiên hôm nay, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 58.000 tỷ đồng, riêng HOSE đạt hơn 53.000 tỷ đồng. Khối ngoại là yếu tố tích cực khi mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở HPG, SSI, CTG.

Theo Bằng Lăng

VTC

