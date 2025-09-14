Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản TP HCM thông báo sẽ bán đấu giá 26 căn shophouse đứng tên Sacombank vào ngày 9-10.

Sacombank bán đấu giá 26 căn shophouse dự án Eco Green Sài Gòn, hạ giá cả trăm tỉ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản TP HCM sẽ tiến hành bán đấu giá 26 hợp đồng mua bán quyền sử dụng 26 căn shophouse tọa lạc tại khối đế của bốn tòa tháp HR1, HR2, HR3 và M2, thuộc dự án Eco Green Sài Gòn, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, TP HCM. Các căn shophouse này có diện tích sàn từ 206,31 m² đến 378,25 m².

Sacombank bán đấu giá 26 căn shophouse dự án Eco Green Sài Gòn, hạ giá cả trăm tỉ đồng- Ảnh 2.

Dự án Eco Green Sài Gòn

Toàn bộ lô tài sản trên đứng tên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và được đưa ra đấu giá nhằm thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt.

Các căn shophouse này là tài sản bảo đảm, được xử lý theo các bản án và quyết định thi hành án liên quan. Hồ sơ đấu giá cho thấy các căn shophouse đã được thanh toán 95% giá trị (tương đương 1.037 tỉ đồng) cho chủ đầu tư.

Dự án Eco Green Sài Gòn có quy mô 14,36 ha, gồm 7 tòa căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, công viên nội khu và Trường Tiểu học Kim Đồng.

Trước đó, Sacombank từng chào bán khối tài sản này với mức giá 1.171 tỉ đồng (tháng 7) và 1.113 tỉ đồng vào tháng 8-2025 thông qua Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản TP HCM nhưng không thành công.

Trong đợt đấu giá sắp tới, tổng giá khởi điểm được điều chỉnh giảm còn 1.058 tỉ đồng, tức giảm 55 tỉ đồng so với lần trước.

Theo PV

Người lao động

