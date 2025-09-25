Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sacombank đồng hành cùng CLB Bóng đá Công an TP.HCM Chinh Phục V-League 2025-2026

25-09-2025 - 13:30 PM | Tài chính - ngân hàng

CLB Bóng đá Công an TP.HCM chính thức tái xuất tại V-League 2025-2026 với một diện mạo hoàn toàn mới, và nhanh chóng tạo dấu ấn khi góp mặt trong nhóm dẫn đầu ngay ở những vòng đấu đầu tiên.

Đồng hành cùng sự trở lại này, Sacombank chính thức trở thành Nhà tài trợ, tiếp thêm nguồn lực để đội bóng thành phố mang tên Bác nuôi dưỡng khát vọng và chinh phục những mục tiêu mới.

Tháng 7/2025, UBND TP.HCM đã chuyển giao CLB Bóng đá TP.HCM về Công an TP.HCM, và đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP.HCM. Ngày 8/8/2025, đội bóng đã tổ chức lễ ra mắt với dàn cầu thủ và ban huấn luyện gây chú ý, trong đó có HLV Lê Huỳnh Đức cùng những gương mặt nổi bật như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, thủ môn Patrik Lê Giang và các ngoại binh chất lượng gồm Matheus Felipe, Raphael,…

Sự đầu tư về lực lượng đã tạo nền móng quan trọng cho sự trở lại của CLB tại V-League, giúp đội nhanh chóng vươn lên top 3 với 10 điểm sau 5 vòng đấu - một khởi đầu đầy ấn tượng. Với đội hình ngày càng ổn định, tinh thần đoàn kết cao và phong độ thi đấu thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng trong trận derby 3 - 1 trước Becamex TP.HCM, CLB Bóng đá Công an TP.HCM đang mở ra nhiều cơ hội lớn trong hành trình chinh phục mùa giải năm nay.

Sự đồng hành của Sacombank không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực giúp CLB củng cố đội hình, nâng cao thành tích thi đấu và đầu tư cho công tác đào tạo trẻ, mà còn là sự cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy phong trào thể thao tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Đây là bước đi tiếp nối sứ mệnh "Đồng hành cùng phát triển" mà Sacombank luôn theo đuổi, gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần thể thao, khích lệ ý chí và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, Ngân hàng cũng tổ chức và đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao quy mô, từ giải việt dã "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng", giải đi/chạy bộ trực tuyến "Những bước chân vì cộng đồng", giải chạy hưởng ứng Ngày không tiền mặt, đến các giải tennis, golf thường niên. Những hoạt động này thể hiện rõ định hướng của Sacombank trong việc nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe và xây dựng một cộng đồng năng động, gắn kết.

Đại diện Sacombank chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng CLB Bóng đá Công an TP.HCM - một đội bóng mang bản sắc và khát vọng của thành phố. Sự trở lại mạnh mẽ của CLB cùng sự tiếp sức từ Sacombank sẽ là động lực để đội bóng chinh phục những mục tiêu mới, khẳng định vị thế xứng đáng tại V-League và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn đáng nhớ"

Với sự tiếp sức kịp thời này, CLB Bóng đá Công an TP.HCM đang đứng trước cơ hội khẳng định lại tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam, đồng thời viết tiếp hành trình trở thành niềm tự hào của người hâm mộ TP.HCM.

Ánh Dương

