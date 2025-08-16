Sacombank hợp tác cùng MISA cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp





Theo thỏa thuận hợp tác, Sacombank và MISA sẽ cùng phát triển, tích hợp các nền tảng và mang lại giải pháp tài chính có tính tiện lợi, kết nối cao. Cụ thể, khách hàng khi sử dụng nền tảng phần mềm từ MISA như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế sẽ được tích hợp trực tiếp với các dịch vụ ngân hàng hiện đại của Sacombank, gồm thanh toán không tiền mặt với đa dạng phương thức từ thẻ, mã QR, SmartPOS, SoftPOS trên điện thoại di động, máy tính bảng. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro, tối ưu chi phí và mang lại trải nghiệm liền mạch.

Bên cạnh đó, Sacombank còn cung cấp thêm các gói giải pháp tài chính linh hoạt bao gồm cấp vốn thấu chi, tín chấp và thế chấp với lãi suất ưu đãi, chính sách miễn - giảm phí dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu mà Sacombank và MISA hướng tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính - công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, phục vụ hàng chục nghìn cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên hành trình số hóa hoạt động, chuẩn hóa quản trị và chủ động thích ứng với những quy định, chính sách thuế mới.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc tài chính MISA kiêm CEO JETPAY, cho biết: "MISA là công ty công nghệ chuyên cung cấp các phần mềm trong quản trị kinh doanh và Sacombank là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là về những sản phẩm dịch vụ dành cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Sự kết hợp này sẽ mang đến những giải pháp tài chính hữu ích và chúng tôi rất trông đợi việc phổ biến các giải pháp này đến khách hàng. Mong rằng trong tương lai, Sacombank và MISA sẽ cùng tạo nên những sản phẩm dịch vụ đột phá hơn nữa".

"Sacombank cam kết đồng hành cùng khách hàng thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp số hóa hoạt động và chuẩn hóa quản trị, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và chủ động thích ứng với các quy định, chính sách thuế mới. Việc hợp tác cùng MISA sẽ góp phần đa dạng hóa lựa chọn, mang đến giá trị thiết thực, hình thành cộng đồng kinh doanh năng động và hội nhập sâu vào nền kinh tế số", ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc Sacombank chia sẻ.

Thỏa thuận hợp tác giữa Sacombank và MISA không chỉ thể hiện quyết tâm đồng hành cùng khách hàng, mà còn tạo sức mạnh cộng hưởng để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp thích ứng linh hoạt trước những thay đổi, từng bước phát triển bền vững trong môi trường kinh tế số. Đồng thời, sự phối hợp này sẽ góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân - động lực then chốt của tăng trưởng - phát triển năng động, mở rộng hội nhập vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.