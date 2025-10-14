Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sacombank lần thứ 3 được vinh danh “Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM”

14-10-2025 - 22:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Sacombank lần thứ 3 được vinh danh “Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM”

Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho hệ thống giao thông công cộng TP.HCM và ứng dụng Sacombank Pay của Sacombank vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vinh danh là “Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Sacombank nhận giải thưởng uy tín này, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy tiêu dùng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế Thành phố.

Sacombank là ngân hàng duy nhất phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt theo công nghệ Open-loop cho hệ thống giao thông công cộng của Thành phố. Giải pháp cho phép hành khách thanh toán linh hoạt bằng nhiều phương thức như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán Mastercard/Visa/NAPAS do bất kỳ ngân hàng nào phát hành, cũng như Apple Pay, Samsung Pay hoặc ví điện tử khi sử dụng các phương tiện Metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng... Nhờ đó, hệ thống giao thông công cộng vận hành liền mạch, nhanh chóng và an toàn hơn, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dân, đồng thời khuyến khích di chuyển xanh, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Ra mắt từ năm 2018, Sacombank Pay đã phát triển thành ứng dụng tài chính đa dịch vụ với gần 200 tiện ích, mang đến trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và chi phí tối ưu cho người dùng. Ứng dụng liên tục được cập nhật các công nghệ tiên tiến với các tính năng nổi bật như thanh toán VietQR, NFC, Tap-to-Phone, QR xuyên biên giới, eKYC toàn trình, tiền gửi siêu linh hoạt, vay tiêu dùng với quy trình đăng ký - phê duyệt - giải ngân hoàn toàn trực tuyến, phát hành thẻ tức thì… cùng hệ thống bảo mật hàng đầu. Song song đó, Sacombank Pay còn mang đến hệ sinh thái ưu đãi đa dạng với hàng ngàn khuyến mãi hấp dẫn từ các đối tác trong và ngoài nước.

Là ngân hàng được khai sinh và trưởng thành tại TP.HCM, Sacombank luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố, đóng góp nguồn lực và giải pháp tài chính để xây dựng một đô thị hiện đại, năng động. Mỗi sản phẩm, dịch vụ của Sacombank đều hướng đến giá trị bền vững, thiết thực, phục vụ lợi ích cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kim Ngân

