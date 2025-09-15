Sacombank lấy ý kiến cổ đông việc gì liên quan chủ tịch, tổng giám đốc?

Tuần này, có 28 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 23 công ty trả cổ tức bằng tiền, 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Cổ đông không tán thành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã: STB) vừa công bố kết quả lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của ngân hàng. Theo đó, Sacombank trình đại hội cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến Người đại diện theo pháp luật.

Cổ đông Sacombank không thông qua việc trao thêm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo điều lệ hiện tại, “Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng Giám đốc Sacombank”. Nội dung sửa đổi về người đại diện theo pháp luật là “tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh tổng giám đốc”.

Sacombank cho biết, đã gửi 66.200 phiếu cho người sở hữu và đại diện sở hữu 1.883 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, chỉ có 345 cổ đông gửi kết quả. Trong đó, chỉ có 338 phiếu hợp lệ, tương ứng 25,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu tán thành nội dung trên là 305 phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 16,14%.

Số cổ đông không tham gia biểu quyết cho nội dung trên là 65.855 cổ đông, chiếm 74,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, theo kết quả, cổ đông đã không thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ STB.

Hồi tháng 5, Sacombank có sự thay đổi vị trí tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Sau đó, Sacombank tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 27/5.

Thu về ngàn tỷ

Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 25/9 để nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, MBS sẽ phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:3, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền. Cứ 100 quyền được nhận 3 cổ phiếu mới.

Với phương án phát hành gần 69 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, MBS sẽ thu về hơn 687 tỷ đồng - chủ yếu bổ sung cho hoạt động margin.

Bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) - đã mua gần 9,8 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 4,89% tại TCH. Sau giao dịch, bà Hà sở hữu gần 42,5 triệu cổ phần TCH. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Hà đã chi gần 98 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trước đó, con trai của bà Hà là ông Đỗ Hữu Hưng - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc TCH - cũng thực hiện quyền và mua vào 759.577 cổ phiếu phát hành thêm để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 0,38% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy dự kiến thu được 2.005 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu.

Giao dịch của bà Hà và ông Hưng nằm trong đợt chào bán gần 200,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đang được TCH triển khai.

Ngày 17/9, Công ty CP Cơ Khí An Giang (mã chứng khoán: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phần được nhận 10.000 đồng. Với gần 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả vào khoảng 33 tỷ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA từng nhận được kể từ khi giao dịch trên Upcom vào năm 2018.