Sacombank-SBR và EzyRemit củng cố hợp tác chiến lược

Hợp tác chiến lược phục vụ tốt nhất nhu cầu chuyển tiền của kiều bào

Đại diện Sacombank-SBR đến thăm văn phòng làm việc EzyRemit tại Canada

Sacombank-SBR, Công ty con 100% vốn thuộc Ngân hàng Sacombank, hiện ở top đầu thị trường dịch vụ kiều hối tại Việt Nam. Với kinh nghiệm hoạt động gần hai thập kỷ, Sacombank-SBR sở hữu mạng lưới đối tác rộng khắp 5 châu lục cùng với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và mạng lưới chi trả mạnh tại Việt Nam, dịch vụ kiều hối của Sacombank-SBR nổi bật ở tốc độ xử lý giao dịch, an toàn, tính minh bạch và mức phí cạnh tranh. Thông qua hệ thống API hiện đại, khách hàng tại Canada có thể gửi tiền về tài khoản của người thân tại Việt Nam nhận được gần như ngay lập tức.

Trong khi đó, EzyRemit – công ty Fintech có trụ sở chính tại Úc – đang từng bước khẳng định vị thế ở thị trường Bắc Mỹ với nền tảng số hóa thân thiện, đa dạng phương thức chuyển tiền như tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay nhận tiền mặt. Sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ của EzyRemit và uy tín kiều hối của Sacombank-SBR được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều lựa chọn thuận tiện cho bà con kiều bào tại đây.

Nâng cao trải nghiệm kiều hối số

Cả hai công ty tham gia hoạt động quảng bá thương hiệu đến kiều bào tại nước sở tại

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về xu hướng chuyển đổi số trong ngành kiều hối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý phòng chống rửa tiền và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính. Đại diện đoàn công tác Sacombank-SBR cũng tham quan mô hình vận hành của EzyRemit tại Toronto, nơi tập trung phát triển các giải pháp tài chính số hóa cho cộng đồng người Việt.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sacombank-SBR, nhận định: "EzyRemit có thế mạnh nổi bật về công nghệ tài chính, đặc biệt trong cách tiếp cận số hóa dịch vụ. Sự kết hợp này giúp chúng tôi mang đến giải pháp chuyển tiền minh bạch, hiệu quả và giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng người Việt tại Canada."

Cũng trong buổi làm việc, Ông Allan Nguyen, Đồng sáng lập EzyRemit, nhấn mạnh: "Đối với kiều bào, việc kết nối tài chính với gia đình tại quê hương là nhu cầu cốt lõi. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ liền mạch, an toàn và tiết kiệm để gắn kết tình thân của hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam tại Canada."

Ông Huy Lê, Trưởng đại diện EzyRemit tại Canada và Bắc Mỹ, bổ sung: "Hợp tác với Sacombank-SBR giúp chúng tôi giải quyết bài toán về chi phí và thời gian cho khách hàng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Canada, khách hàng không còn phải mất công sức và thời gian di chuyển để gửi tiền, thay vào đó có thể giao dịch nhanh chóng ngay trên nền tảng số."

Bước tiến mới trong ngành kiều hối

Sự kiện hợp tác giữa Sacombank-SBR và EzyRemit không chỉ mang ý nghĩa về thương mại mà còn là minh chứng cho nỗ lực hỗ trợ cộng đồng người Việt xa quê hội nhập tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu chuyển tiền quốc tế ngày càng tăng, sự kết hợp giữa một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kiều hối toàn cầu và một nền tảng fintech quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng.