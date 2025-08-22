Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sacombank tiếp nối hành trình "Chia sẻ từ trái tim" 2025

22-08-2025 - 18:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 22/08/2025, hơn 500 cán bộ nhân viên Sacombank tại TP.HCM đã tham gia chương trình hiến máu "Chia sẻ từ trái tim" lần thứ 13 do Công đoàn cơ sở Sacombank và Trung tâm Hiến máu TP.HCM tổ chức ở Hội sở Ngân hàng, đóng góp 720 đơn vị máu vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngoài ra, từ ngày 01/08 đến ngày 15/10/2025, với sự phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương, chương trình cũng được đồng loạt triển khai tại các chi nhánh Sacombank trên toàn quốc.

Hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim" là hoạt động truyền thống thường niên, đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Sacombank. Mỗi năm, cán bộ nhân viên toàn hệ thống đóng góp hàng ngàn đơn vị máu, được Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận và bảo quản tại ngân hàng máu, kịp thời góp phần cứu chữa người bệnh trong tình trạng nguy cấp.

Cán bộ nhân viên Sacombank tham gia hiến máu tại chương trình.

Thông qua chương trình này, trách nhiệm xã hội của Sacombank càng được thể hiện rõ nét bên cạnh các hoạt động khác như "Ấm tình mùa Xuân", "Ươm mầm cho những ước mơ", "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng", "Những bước chân vì cộng đồng"... Ngân hàng không chỉ thực hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội. Đây chính là hành trình mà Sacombank kiên trì theo đuổi hơn 33 năm qua – hành trình đồng hành cùng phát triển, gắn kết con người, lan tỏa yêu thương và xây dựng tương lai bền vững cho cộng đồng.


Kim Ngân

