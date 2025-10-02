Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

02-10-2025 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.

Đối với khách hàng cá nhân, Sacombank đáp ứng đa dạng mục đích vay như: phục vụ sản xuất kinh doanh, nông nghiệp; mua, xây/sửa bất động sản để ở, mua ô tô và tiêu dùng nhỏ lẻ với mọi kỳ hạn. Khung lãi suất theo kỳ hạn được áp dụng minh bạch, trong đó vay ngắn hạn phổ biến từ 4,8%-6,5%/năm; vay trung dài hạn với lãi suất cố định 6, 9 hoặc 12 tháng lần lượt từ 6,5%/năm; 7,0%/năm; 7,5%/năm.

Khách hàng được vay lên đến 40 năm đối với khoản vay mua bất động sản để ở; tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản lên đến 85%; ân hạn gốc tối đa 05 năm. Cơ chế trả nợ linh hoạt giúp khách hàng chủ động kế hoạch dòng tiền với phí tất toán trước hạn chỉ 1% trong 02 năm đầu và được miễn từ năm thứ ba. Đặc biệt, khách hàng có thể thanh toán thêm tối đa 100 triệu đồng tiền gốc mỗi kỳ trả nợ nhằm giảm dư nợ, hoàn toàn miễn phí phạt – bao gồm cả trong thời gian ân hạn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank cung cấp gói vay ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 4,3%/năm, cùng gói vay trung dài hạn với lãi suất cố định 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tương ứng dao động từ 6,5%-7,5%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ,... Đặc biệt, gói tín dụng được ưu tiên định hướng tới các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông – lâm – thủy sản, lĩnh vực kinh tế xanh hoặc các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng và công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện Sacombank chia sẻ: "Gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng là cam kết rõ ràng của Sacombank trong việc cung cấp dòng vốn hợp lý, đúng thời điểm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, sớm an cư lạc nghiệp và chủ động chi tiêu thông minh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh".

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp tài chính có quy mô và chiều sâu hơn nữa, góp phần nâng cấp trải nghiệm số, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ, từ đó kiên định đồng hành cùng khách hàng ở mọi giai đoạn phát triển và đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập tại đây.

Ánh Dương

