"Sải bước thanh lịch với Chanté" - Đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 bùng nổ

Sau những phần thi kịch tính đòi hỏi bản lĩnh lẫn kỹ năng chuyên môn, Mai Hoa đã chính thức được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025, đồng Á quân thuộc về Bảo Ngọc, Giang Phùng và Mỹ Ngân.

Madame Trang Lê - Tổng đạo diễn, Giám đốc sản xuất chương trình cùng quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 - Lại Mai Hoa

Đêm Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 đã diễn ra trong không khí bùng nổ, thu hút hơn 1.500 khán giả trực tiếp và hơn 300.000 lượt xem livestream trên kênh MultiTV Official. Không chỉ là sự kiện thời trang được chờ đón nhất năm, chương trình còn đánh dấu sự đồng hành đầy cảm hứng của Thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté– Hương Hoa Hồng Pháp, với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, tự tin và bản lĩnh trong từng sải bước.

Sự kiện quy tụ "bộ sậu quyền lực" của làng mốt Việt gồm NTK Đỗ Mạnh Cường, Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, Host – Siêu mẫu Thanh Hằng, bà Trần Nguyễn Thiên Hương – Tổng biên tập Harper’s Bazaar Vietnam, cùng Madame Trang Lê – Tổng đạo diễn, Giám đốc sản xuất chương trình. Hàng loạt nhà thiết kế, stylist, người mẫu và các gương mặt nổi bật trong giới thời trang cũng góp mặt, tạo nên không khí sôi động và đẳng cấp cho đêm chung kết đáng nhớ.

Top 4 đã hoàn thành xuất sắc hai phần thi tại đêm chung kết, trọn vẹn hành trình tại Vietnam's Next Top Model 2025

Mở màn là màn đồng diễn sôi động của Top 15 thí sinh cùng ca sĩ MLee trên nền nhạc hiệu "Wanna Be On Top". 15 thí sinh – 15 cá tính – mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, rực rỡ và lan tỏa tinh thần "Be Unique – Be a Model" mà chương trình theo đuổi. Ngay sau đó, khán phòng như vỡ òa với phần thi trực tiếp của Top 4 – Mai Hoa, Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng – trong hai phần thi catwalk và photoshoot ngay tại sân khấu.

Trong phần thi catwalk, Top 4 cùng khoác lên mình những thiết kế ấn tượng của NTK Ivan Trần, thể hiện thần thái của những ngôi sao. Tiếp nối là phần photoshoot – thử thách thể hiện thần thái, kỹ năng tạo dáng với âm nhạc. Dưới ánh đèn lung linh được lấy cảm hứng từ những giọt sương đọng trong khu vườn hoa hồng, từng khung hình như được "ướp hương" Chanté – vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ.

Xen kẽ giữa những phần thi đầy kịch tính, Top 15 thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 đã cùng nhau trở lại sân khấu trong bộ sưu tập mới mang tên "Sải bước thanh lịch" của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Với phong cách bay bổng, lãng mạn pha chút hiện đại, BST đã khiến khán giả như được hòa mình vào không gian thời trang mãn nhãn – nơi cái đẹp được thể hiện bằng cả cảm xúc và phong thái.

Giây phút Mai Hoa được xướng tên ở ngôi vị Quán quân, cả khán phòng như vỡ òa. Cô gái 20 tuổi cao 1m84 rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy các thí sinh khác trong niềm vui vỡ òa – một khoảnh khắc đầy nhân văn, đúng với tinh thần "vẻ đẹp lan tỏa từ sự tự tin và thanh lịch".

Mai Hoa đã chính thức được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025

Không chỉ dừng lại ở chiến thắng, Quán quân Mai Hoa còn trở thành gương mặt đại diện thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté – Hương Hoa Hồng Pháp, đồng thời đến Paris thực hiện bộ ảnh quảng bá quốc tế lan tỏa thông điệp "Sải bước thanh lịch". Cùng với đó, cô nhận hàng loạt giải thưởng giá trị khác đến từ BeU Models, mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn.

Đêm Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 vì thế không chỉ là nơi tôn vinh tài năng và nỗ lực, mà còn là sự giao thoa giữa thời trang và phong cách sống hiện đại, nơi mỗi bước chân, mỗi khoảnh khắc tỏa sáng đều được tiếp thêm năng lượng từ tinh thần "Chanté – Sạch thơm, thanh lịch, tự tin tỏa sáng".

Ông Phan Thanh Tâm - đại diện nhà tài trợ chính, Thương hiệu Nước giặt xả 8 trong 1 Chante - Hương hoa hồng Pháp

Mùa giải 2025 khép lại, nhưng dư âm của đêm chung kết vẫn còn vang vọng. Hành trình của Mai Hoa và các thí sinh có thể kết thúc trên sân khấu, nhưng cánh cửa mới của sự nghiệp lại đang mở rộng – nơi mỗi người tiếp tục "sải bước thanh lịch" theo cách của riêng mình. Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của MultiMedia JSC trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu tại Việt Nam. Hành trình của tân Quán quân Mai Hoa cũng chính thức mở ra, hứa hẹn nhiều hoạt động đáng mong đợi dưới sự đồng hành và định hướng chuyên nghiệp từ beU Models – công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam.