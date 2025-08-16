Sai lầm nhỏ khiến chủ xe mất hàng trăm triệu đồng

Mất tiền oan khi chọn nhầm PPF

Nhiều chủ xe, đặc biệt là khi vừa nhận xe mới, thường chọn phim bảo vệ sơn (PPF) giá rẻ với mong muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm khiến không ít người phải trả giá đắt. PPF kém chất lượng thường nhanh chóng xuống cấp: ngả màu, mờ đục, ố vàng và để lại lớp keo bám chặt vào bề mặt. Khi bóc ra, lớp keo này có thể làm bong tróc sơn nguyên bản – một thiệt hại khó khắc phục và cực kỳ tốn kém, đặc biệt với các dòng xe cao cấp.

Không chỉ gây mất thẩm mỹ, PPF giá rẻ còn làm giảm giá trị xe khi bán lại. Việc phục hồi lớp sơn gốc có thể tiêu tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, và yêu cầu kỹ thuật cao mà nhiều gara không dám nhận vì rủi ro lớn. Nguyên nhân chủ yếu là vật liệu phim mỏng, lớp keo không đạt chuẩn, cùng quy trình thi công thiếu chuyên môn.

Với một khoản đầu tư ban đầu hợp lý vào PPF cao cấp như Climax PPF từ Soft99, chủ xe không chỉ bảo vệ lớp sơn tối ưu mà còn giữ được giá trị xe theo thời gian. Một lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh mất tiền oan và an tâm trên từng hành trình.

PPF không chỉ để chống trầy

Khi nhắc đến PPF (Paint Protection Film), nhiều người nghĩ ngay đến khả năng chống trầy xước. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong những gì PPF cao cấp có thể mang lại. PPF là lớp phim trong suốt, ôm sát bề mặt sơn, có cấu trúc đa lớp giúp hấp thụ lực va chạm nhẹ và tự phục hồi các vết xước nhỏ dưới tác động của nhiệt. Bên cạnh đó, PPF chất lượng còn đóng vai trò như "áo giáp" bảo vệ sơn trước nhiều tác nhân gây hại mà ít người để ý.

Vậy PPF bảo vệ sơn xe trước những yếu tố nào? Ngoài đá văng, trầy xước cơ học, PPF còn ngăn tác hại từ tia UV, nhựa cây, phân chim, mưa axit, hóa chất rửa xe và bụi bẩn công nghiệp. Đây là những yếu tố có thể làm sơn xuống màu, mờ bóng chỉ sau vài tháng nếu không được bảo vệ.

So với PPF thường, PPF cao cấp sẽ vượt trội hơn ở khả năng chống tia UV và ngăn hiện tượng ố vàng. Lớp phim vẫn giữ được độ trong suốt và độ bóng gần như nguyên bản, trong khi PPF rẻ tiền thường nhanh chóng xỉn màu, gây mất thẩm mỹ và khó tháo bỏ. Chính vì thế, việc lựa chọn PPF cao cấp chính là cách duy nhất để bảo vệ giá trị xe bền vững theo thời gian.

Climax PPF: Sản phẩm PPF mới nhất từ Soft99 Nhật Bản

Khác biệt hoàn toàn so với các loại phim phủ khác: Climax PPF, sản phẩm mới nhất từ Soft99 Nhật Bản, không chỉ đơn thuần là phim bảo vệ sơn, mà là chuẩn mực mới trong ngành chăm sóc xe hơi cao cấp. So với nhiều loại phim PPF phổ thông, Climax PPF vượt trội ở độ trong suốt gần như vô hình, khả năng chống tia UV, kháng ố vàng, và công nghệ tự phục hồi vết xước dưới tác động nhiệt. Đặc biệt, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi DYC Auto Parts, đảm bảo nguồn gốc và chính sách hậu mãi minh bạch.

Cấu tạo đa lớp và lớp keo thân thiện với sơn xe: Climax PPF sở hữu cấu trúc đa lớp, trong đó lớp bề mặt chống xước và lớp chống tia UV kết hợp cùng lớp keo thế hệ mới thân thiện với sơn. Điều này giúp thi công dễ dàng, không gây ố màu, không để lại dư keo khi tháo và bảo vệ lớp sơn nguyên bản tối đa.

Phù hợp cho cả xe gia đình và siêu xe: Với khả năng bảo vệ toàn diện, duy trì độ bóng sang trọng và giá trị lâu dài của xe, Climax PPF là lựa chọn lý tưởng cho mọi phân khúc – từ xe gia đình cần sự an tâm tối đa, đến siêu xe đòi hỏi tính thẩm mỹ tuyệt đối.

Climax PPF Nhật Bản thi công chuẩn, bảo vệ toàn diện cho xe.

DYC Auto Parts: Nhà phân phối Climax PPF chính hãng

Không chỉ là nhà phân phối chính hãng Climax PPF của Soft99 tại Việt Nam, DYC Auto Parts còn vinh hạnh được Lexus Central Saigon lựa chọn là đơn vị thi công Climax PPF chính thức. Tại DYC Auto Parts, bạn sẽ nhận được dịch vụ chuẩn Nhật Bản từ đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, quy trình thi công đạt chuẩn và không gian showroom chuyên biệt.

DYC Auto Parts cũng đồng thời cung cấp chính sách bảo hành rõ ràng, cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi Climax PPF được DYC cam kết chính hãng, duy trì hiệu quả bảo vệ và giá trị xe trong suốt thời gian sử dụng.

Thi công PPF Climax tại DYC Auto Parts chuyên nghiệp, bảo vệ xe tối ưu.

Để tìm hiểu thêm về Climax PPF và hệ sinh thái chăm sóc xe chính hãng, hãy truy cập dyc.vn hoặc đến showroom DYC gần nhất để được tư vấn trực tiếp.

