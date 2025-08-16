Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

Ngày 16-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

Có sai phạm trong mua sắm kit test ở Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mượn, mua 19.914 kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất. Bệnh viện đã thanh toán 3.414 kit test và sinh phẩm trị giá hơn 2,4 tỉ đồng, với đơn giá từ 470.000 đồng đến hơn 509.000 đồng/kit test; số còn lại 16.500 kit test chưa thanh toán.

Trong đó, có 3 hợp đồng mua sắm thường xuyên có giá trị nhỏ, mỗi hợp đồng dưới 100 triệu đồng thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mượn kit test của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, giám đốc bệnh viện không vụ lợi

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, các gói thầu trên không thực hiện đúng quy trình, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn được phê duyệt và không đăng cổng thông tin đấu thầu theo quy định…

Theo Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cùng ông Huỳnh Quốc Hưng, thành viên tổ lựa chọn nhà thầu và Trưởng khoa Dược của bệnh viện đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định, đơn vị này liên hệ Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) để mượn trước test xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất. Sau đó, đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ – người trực tiếp ký kết hợp đồng cùng 2 cá nhân khác.

Lý do đình chỉ vụ án ở Cần Thơ

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đưa ra lý do đình chỉ điều tra vụ án trên. Hành vi của ông Luận và ông Hưng thực hiện trong bối cảnh cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã mượn kit test của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, phục vụ công tác phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hoá các hồ sơ mua sắm để thanh toán lại. Công an xác định ông Luận và ông Hưng không vụ lợi.

Tương tự, tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra cũng xác định ông Thông, Trúc và 2 cá nhân khác cũng không vụ lợi. Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ…

Trong khi lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Cơ quan điều tra kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm đối với những người nói trên.