Saigonres 'rót' 100 tỷ đồng trái phiếu cho Khu đô thị Nam Tiến 2

CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR, sàn HoSE) vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã SGR12501.



Theo đó, mã SGR12501 gồm 1.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 31/12/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/12/2028.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định là 10,7%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi tiếp theo là 10,5%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi cuối cùng là 10,3%/năm.

Theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025, đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là cổ phiếu SGR thuộc sở hữu của các cổ đông và được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp chứng khoán với bên nhận thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu Toàn nhà văn phòng Saigonres số 63-65 Điện Biên Phủ, TP.HCM với tổng diện tích đất ở 386 m2; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa số 176, tờ bản đồ 35 tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nam với tổng diện tích 7.734 m2.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nêu trên sẽ được Saigonres sử dụng cho mục đích thực hiện dự án đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Nam Tiến 2. Ảnh: SGR

Được biết, Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường Nam Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này gồm Saigonres, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và CTCP Hưng Thịnh Incons.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ là 3.825 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất (theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) là 352.861,7 m2. Tiến độ dự án theo phê duyệt từ quý II/2024 đến hết quý III/2029.