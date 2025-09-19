Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế

19-09-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế

Tại trung tâm Phú Mỹ - giao lộ tăng trưởng liên vùng, Salacia Villas kiến tạo một cộng đồng khác biệt: nơi giới chuyên gia quốc tế và cư dân tinh hoa vừa tận hưởng trọn vẹn cuộc sống "nghỉ dưỡng tại nhà", vừa nắm bắt cơ hội từ vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 1.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 2.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 3.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 4.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 5.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 6.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 7.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 8.

Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế- Ảnh 9.

Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital), hiện đang mở bán. Dự án bao gồm 333 căn biệt thự giới hạn với 4 dòng sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2) - Deluxe Villa  (diện tích đất 110m2 -112 m2) - Garden Villa (diện tích đất 126–196m2) - Grand Villa (diện tích đất 297m2 - 412m2). Dự án bàn giao biệt thự hoàn thiện bên ngoài, trong đó Town Villa có giá dự kiến là 4,8 tỷ đồng.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800 255 636; website: salacia.vn

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/SalaciaVillas/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa

Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa Nổi bật

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn Nổi bật

DIC Corp dự kiến báo lãi đột biến quý III/2025 nhờ thương vụ bán dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình

DIC Corp dự kiến báo lãi đột biến quý III/2025 nhờ thương vụ bán dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình

08:03 , 19/09/2025
TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027

TP.HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến Metro từ cuối năm 2027

08:03 , 19/09/2025
Cơ hội đầu tư từ phân khu Hoàng Giang – Đô thị Quy Nhơn Iconic

Cơ hội đầu tư từ phân khu Hoàng Giang – Đô thị Quy Nhơn Iconic

08:00 , 19/09/2025
Xu hướng biệt thự wellness và sống bền vững của giới thượng lưu hiện đại

Xu hướng biệt thự wellness và sống bền vững của giới thượng lưu hiện đại

08:00 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên