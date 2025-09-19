Salacia Villas - "nghỉ dưỡng nhiệt đới" giữa thương cảng quốc tế

Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital), hiện đang mở bán. Dự án bao gồm 333 căn biệt thự giới hạn với 4 dòng sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2) - Deluxe Villa (diện tích đất 110m2 -112 m2) - Garden Villa (diện tích đất 126–196m2) - Grand Villa (diện tích đất 297m2 - 412m2). Dự án bàn giao biệt thự hoàn thiện bên ngoài, trong đó Town Villa có giá dự kiến là 4,8 tỷ đồng.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800 255 636; website: salacia.vn

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/SalaciaVillas/