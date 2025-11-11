Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu

11-11-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu

Tối ngày 8/11, tại cửa hàng Samsonite Flagship Vincom Đồng Khởi – TP.HCM, Samsonite – thương hiệu vali, túi du lịch và phụ kiện cao cấp đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm chính thức có mặt tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành cùng hàng triệu người yêu du lịch và phong cách sống hiện đại.

115 năm – Biểu tượng của đổi mới và bền vững

Thành lập tại Mỹ từ năm 1910, trong hơn 100 năm qua Samsonite được biết đến là một trong những thương hiệu hành lý lâu đời và uy tín nhất thế giới, hiện có mặt tại hơn 118 quốc gia.
Trải qua hơn một thế kỷ, Samsonite không ngừng đổi mới về thiết kế, công nghệ và chất liệu – tiên phong trong việc kết hợp giữa độ bền, sự tiện dụng và tính thẩm mỹ. Các thiết kế của Samsonite nhiều lần vinh dự nhận giải thưởng danh giá Red Dot

25 năm đồng hành cùng người Việt trên mọi hành trình

Kể từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2000, Samsonite đã trở thành thương hiệu hành lý cao cấp được yêu thích, với hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc.
Trong suốt 25 năm qua, Samsonite không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế, mà còn góp phần định hình xu hướng du lịch hiện đại, tinh tế và bền vững cho người Việt.

Đêm kỷ niệm – Khi hành trình trở thành phong cách sống

Sự kiện kỷ niệm được tổ chức tại TP. HCM trong không khí ấm cúng, với sự tham dự của nhiều khách mời thân thiết, đối tác lâu năm và những gương mặt quen thuộc trong giới thời trang, nghệ thuật và truyền thông – cùng nhau nhìn lại hành trình 25 năm của Samsonite tại Việt Nam.

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu- Ảnh 1.

Không gian sự kiện tái hiện tinh thần "Life’s a Journey" – triết lý gắn liền với Samsonite suốt hơn một thế kỷ. Tại đây, khách mời được chiêm ngưỡng những dòng sản phẩm mang tính biểu tượng như Proxis, C-Lite, Major Lite, Evoa Z và bộ sưu tập mới nhất Paralux – Hơn cả một những chiếc vali, đó là một tuyên ngôn phong cách với sức hút khó cưỡng như chia sẻ của fashionista Khánh Linh:

"Samsonite không chỉ là thương hiệu về hành lý, mà là biểu tượng của phong cách sống – nơi mỗi chuyến đi đều mang theo một câu chuyện riêng."

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu- Ảnh 2.


Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu- Ảnh 3.

Trong đêm kỷ niệm, Samsonite cũng công bố dành 250 triệu đồng hỗ trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng thiên tai, như một phần đóng góp nhỏ nhằm san sẻ bớt khó khăn trong giai đoạn này. Khoản đóng góp này sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan cứu trợ được Nhà nước ủy quyền, và công khai minh bạch trên Fanpage chính thức của Samsonite Việt Nam.

Samsonite 25 năm tại Việt Nam – dấu ấn từ thương hiệu có lịch sử 115 năm toàn cầu- Ảnh 4.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, Samsonite mang đến ưu đãi đặc biệt duy nhất trong năm. Tín đồ du lịch có thể mua sắm loạt vali, balo, túi xách Samsonite với giá tốt nhất cùng nhiều quà tặng tri ân. Tìm hiểu chi tiết qua hotline 1800 6360 hoặc nhắn trên website https://samsonite-vietnam.com, fanpage Samsonite.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

samsonite

