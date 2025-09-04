Samsung Galaxy Tab S11 Series về Việt Nam: Tablet mỏng nhất từ trước đến nay, tích hợp AI toàn diện

Samsung vừa chính thức giới thiệu Galaxy Tab S11 Series tại Việt Nam với hai phiên bản Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra, hướng tới việc định nghĩa lại trải nghiệm máy tính bảng cao cấp. Bộ đôi sản phẩm này kết hợp phần cứng hiện đại với nền tảng phần mềm được tối ưu cho màn hình lớn, đồng thời mang đến loạt tính năng Galaxy AI mới nhất.

Trong đó, Galaxy Tab S11 Ultra được chú ý nhờ thiết kế mỏng nhất từ trước tới nay trong dòng tablet của Samsung, chỉ 5,1 mm, tích hợp vi xử lý 3nm và màn hình Dynamic AMOLED 2X có độ sáng tối đa 1.600 nits.

Galaxy Tab S11 bản tiêu chuẩn.

Điểm nhấn của Galaxy Tab S11 Series là sự tích hợp Galaxy AI trên nền tảng One UI 8, cho phép người dùng làm việc và sáng tạo với nhiều phương thức tương tác, từ gõ, viết tay cho tới giọng nói và hình ảnh. AI hỗ trợ các thao tác hằng ngày như tóm tắt văn bản, dịch ngôn ngữ trực tiếp trên màn hình hay tìm kiếm bằng công cụ "Khoanh tròn để tìm kiếm" với Google.

Gemini Live còn cho phép trò chuyện trực tiếp về những gì đang hiển thị, giúp người dùng dễ dàng giải thích biểu đồ, phân tích tài liệu hay soạn thảo nhanh chóng. S Pen đi kèm cũng được tái thiết kế với đầu bút hình nón và thân lục giác, tạo cảm giác cầm thoải mái và độ chính xác cao hơn, trong khi các công cụ như Quick Tools hay Sticky Note giúp cải thiện tốc độ làm việc.

Song song với AI, Samsung DeX tiếp tục được nâng cấp, mang đến khả năng đa nhiệm tương tự môi trường máy tính. Với chế độ Mở rộng, Galaxy Tab S11 Ultra có thể hoạt động song song với màn hình thứ hai, hỗ trợ đến bốn không gian làm việc tùy chỉnh và cho phép kéo thả nội dung linh hoạt giữa các ứng dụng. Khi kết hợp với bao da bàn phím Book Cover Keyboard Slim, thiết bị dễ dàng trở thành một trạm làm việc di động, đáp ứng nhu cầu từ công việc văn phòng đến thiết kế sáng tạo.

Và Tab S11 bản Ultra.

Về hiệu năng, Galaxy Tab S11 Ultra được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+ trên tiến trình 3nm cùng các cải thiện về NPU, CPU và GPU, giúp tăng hiệu suất lần lượt 33%, 24% và 27% so với thế hệ trước. Dung lượng pin 11.600 mAh trên Ultra và 8.400 mAh trên Tab S11 kết hợp sạc nhanh 45W giúp máy đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di động.

Cả hai đều có khả năng kháng nước bụi IP68, đi kèm hệ thống loa bốn chiều và tùy chọn bộ nhớ mở rộng đến 2TB qua thẻ microSD.

Ngoài ra, Samsung hợp tác với nhiều ứng dụng thứ ba để gia tăng tiện ích, từ GoodNotes, Clip Studio Paint, LumaFusion đến Notion, mang lại nhiều công cụ chỉnh sửa, phác thảo và ghi chú chuyên nghiệp. Người dùng khi mua máy sẽ được hưởng loạt ưu đãi dùng thử miễn phí hoặc giảm giá các dịch vụ này.

Galaxy Tab S11 Series sẽ lên kệ từ ngày 4/9 với hai màu xám và bạc. Giá khởi điểm của Tab S11 là 20,99 triệu đồng, trong khi Tab S11 Ultra có giá từ 34,99 triệu đồng. Chương trình mở bán sớm diễn ra từ 12/9 với nhiều ưu đãi gồm phiếu mua hàng, gói dịch vụ Microsoft 365 và các tiện ích phần mềm khác.

Với sự kết hợp giữa AI, thiết kế mỏng nhẹ và khả năng đa nhiệm nâng cao, Galaxy Tab S11 Series được định vị như bước tiến mới của Samsung trong phân khúc máy tính bảng cao cấp, hướng tới người dùng cần một thiết bị vừa phục vụ công việc, vừa khuyến khích sáng tạo ở bất cứ đâu.



