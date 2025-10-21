Samsung tạo bước tiến mới trong kỷ nguyên điện thoại gập tích hợp AI với Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7 không xuất hiện như một bản nâng cấp theo chu kỳ quen thuộc giống với các dòng máy khác. Ngay từ khi ra mắt, thiết bị này đã khiến người dùng và giới công nghệ nhận ra một điều rõ ràng: kỷ nguyên của những chiếc điện thoại gập mỏng nhẹ nhưng không đánh đổi hiệu năng đã thực sự bắt đầu. Trong bối cảnh nhiều mẫu máy gập chỉ tập trung vào ngoại hình, Galaxy Z Fold7 chọn hướng đi khác: tạo nên một trải nghiệm hoàn thiện từ thiết kế, hiệu năng đến trí tuệ nhân tạo. Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 với giải "Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ" là minh chứng rõ ràng cho lựa chọn đó.

Mỏng nhẹ nhưng không đánh đổi hiệu năng

Điện thoại gập từng được xem là "một lựa chọn thứ hai" chứ chưa đủ sức trở thành thiết bị chính bởi sự cồng kềnh và cảm giác nặng tay khi sử dụng lâu dài. Nhưng Galaxy Z Fold7 thay đổi điều này bằng cách tái thiết kế bản lề, tối ưu cách sắp xếp linh kiện và sử dụng vật liệu nhẹ hơn nhưng bền bỉ hơn. Kết quả là một chiếc máy mỏng hơn đáng kể, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn giữ được thời lượng pin, camera mạnh mẽ và hiệu năng xử lý hàng đầu. Máy cho cảm giác cầm thoải mái như một flagship dạng thanh nhưng mang khả năng đa nhiệm vượt trội của một thiết bị gập, cho thấy Samsung không chấp nhận đánh đổi giữa kiểu dáng và sức mạnh.

Khi AI trở thành linh hồn của trải nghiệm gập

Galaxy Z Fold7 không chỉ hấp dẫn ở ngoại hình. Trái tim thực sự của máy nằm ở Galaxy AI - nền tảng AI được Samsung tích hợp sâu vào toàn bộ hệ thống. Những tính năng như "Khoanh Tròn để Tìm Kiếm" (Circle to Search) giúp người dùng tra cứu thông tin ngay trên bất kỳ màn hình nào mà không cần thoát ứng dụng. Hậu kỳ sáng tạo (Generative Edit) cho phép xóa, di chuyển hoặc phóng to đối tượng và AI sẽ tự động tái tạo hậu cảnh liền mạch, biến chỉnh sửa ảnh thành một thao tác tự nhiên như trò chuyện. Cùng với đó, Gemini Live nâng trải nghiệm tương tác lên một tầng mới: AI không còn chỉ là công cụ, mà trở thành một "trợ lý thực sự" hiểu ngữ cảnh và phản hồi theo thời gian thực. Sự kết hợp giữa phần cứng tối ưu và AI thông minh chính là điều khiến Galaxy Z Fold7 khác biệt với phần còn lại của thị trường.

Hệ sinh thái đa nhiệm, lợi thế khó sao chép

Giá trị của một thiết bị gập không chỉ nằm ở chính nó mà còn ở khả năng kết nối. Galaxy Z Fold7 phát huy tối đa sức mạnh khi trở thành trung tâm điều phối của hệ sinh thái Galaxy. Người dùng có thể dễ dàng chuyển tiếp công việc từ điện thoại sang Samsung Galaxy Tab S11, điều khiển thiết bị đeo Samsung Galaxy Watch8 series hoặc quản lý đa phương tiện với Buds chỉ bằng vài thao tác. Galaxy AI đóng vai trò "bộ não" giúp các thiết bị này giao tiếp liền mạch, tạo nên một trải nghiệm thống nhất mà không nhiều đối thủ có thể bắt kịp. Đây chính là điểm khiến thiết bị không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn là cánh cửa dẫn đến một lối sống công nghệ thông minh, đa nhiệm và tự nhiên.

Không chỉ người dùng, hội đồng chuyên môn tại Better Choice Awards 2025, tập hợp từ những chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp, CEO, chủ tịch các quỹ đầu tư và nhiều KOLs lớn cũng đã dành sự công nhận lớn cho tầm nhìn này. Galaxy Z Fold7 được vinh danh ở hạng mục "Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ", trong khi Galaxy AI giành "Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc" và "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt". Những giải thưởng này không chỉ tôn vinh nỗ lực sáng tạo sản phẩm tinh tế mà còn khẳng định chiến lược AI bản địa hóa sâu sắc, một yếu tố giúp Samsung đến gần hơn với người dùng tại Việt Nam.

Galaxy Z Fold7 rõ ràng không đơn thuần là một bản nâng cấp mà còn là một lời khẳng định: kỷ nguyên của điện thoại gập không chỉ là về thiết kế, mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hiệu năng, AI và hệ sinh thái. Khi khoác lên mình dáng vẻ mỏng nhẹ nhưng giữ vững sức mạnh bên trong, thiết bị đã đặt ra chuẩn mực mới cho thế hệ điện thoại gập tiếp theo. Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 chỉ là điểm khởi đầu, bởi thực tế, kỷ nguyên gập thông minh mà Samsung dự đoán đã không còn là tương lai, nó đang diễn ra ngay trong tay người dùng hôm nay.