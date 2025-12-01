Sân bay Long Thành sẽ được khai thác theo 2 giai đoạn

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam. Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai - cách trung tâm TPHCM khoảng 40 km về phía đông.

Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Cần hàng ngàn lao động

Với quy mô và tiêu chuẩn vận hành, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt để sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Dự báo, khi giai đoạn 1 đưa vào khai thác, sân bay Long Thành sẽ cần hơn 13.700 lao động, trải rộng ở các lĩnh vực từ dịch vụ mặt đất, vận hành kỹ thuật, an ninh hàng không đến hành chính, thương mại và dịch vụ hỗ trợ. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt đảm bảo vận hành thông suốt, hiện đại và hiệu quả cho sân bay quốc tế chiến lược này.

Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban Chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, sân bay được xây dựng hoàn toàn mới, do đó, quá trình xây dựng các hạng mục cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực để sau này quản lý, khai thác được xác định có vai trò hết sức quan trọng.

Để tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nhằm quảng bá thông tin, giới thiệu, thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực để phục vụ các hoạt động của cảng.

Hiện tại, ACV cần tuyển 1.400 nhân sự ở các vị trí như kỹ sư vận hành, bảo trì, kỹ thuật điện tử, cơ khí, tự động hóa…

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tại sân bay Long Thành, các ứng viên cần phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe. Nhân sự được ACV tuyển dụng cần đáp ứng các tiêu chuẩn về sức trẻ, năng động, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt, làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới.

Sau khi tuyển dụng, ACV sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng một đội ngũ người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Tương tự, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) cần tuyển nhiều vị trí, từ phục vụ hành lý, sửa chữa thiết bị, vận hành máy móc đến vệ sinh tàu bay... với mức thu nhập bình quân 15-20 triệu đồng/tháng.

Người lao động được hưởng đầy đủ phúc lợi, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ ăn giữa ca, thưởng lễ Tết và nghỉ mát hằng năm. SAGS ưu tiên lao động Đồng Nai. Ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT, sức khỏe tốt, chịu khó và sẵn sàng làm việc theo ca. Sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo nghề để nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) cũng có nhu cầu tuyển dụng hơn 400 người, gồm phục vụ hành khách, kiểm soát tải, điều phối chuyến bay, sửa chữa thiết bị mặt đất, công nghệ thông tin, vận hành trang thiết bị...

Tuy nhiên, yêu cầu của VIAGS có phần cao hơn khi người lao động phải có ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tự tin, chịu được áp lực. Ứng viên sẽ được đào tạo trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đủ kinh nghiệm để làm việc tại Long Thành khi khai thác.

Ngoài ra, các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ mặt đất cũng cần tuyển dụng hàng nghìn lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, VietJet có nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến nhân viên kỹ thuật, phục vụ hành khách, bảo dưỡng, vận hành trang thiết bị mặt đất, chất xếp hành lý...

Gần đây, tỉnh Đồng Nai phối hợp ACV tổ chức nhiều ngày hội việc làm để học sinh, sinh viên và người lao động tiếp cận nhu cầu tuyển dụng. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tăng cường truyền thông để người dân nắm bắt thông tin, từ đó tham gia đào tạo, bổ sung nhân lực kịp thời cho sân bay. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng người dân thuộc các xã đã nhường đất cho dự án, giúp họ có sinh kế lâu dài.

Đồng Nai đã phê duyệt đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ giai đoạn 2024-2026, định hướng đến 2030. Mục tiêu là hỗ trợ khoảng 4.800 lao động địa phương tìm việc trong và ngoài sân bay. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về mức chi đào tạo nhân lực giai đoạn 2026-2030.

Trung tâm hàng không hiện đại

Sân bay Long Thành được xây dựng ở độ cao 60 mét so với mực nước biển, với hai đường cất hạ cánh song song 05R/23L và 05L/23R, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng để Long Thành vận hành như một trung tâm hàng không hiện đại.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự kiến từ tháng 12/2025, sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra và đánh giá toàn bộ hạ tầng trước khi chính thức hoạt động. Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 6/2026, Long Thành sẽ chính thức đón các chuyến bay thương mại.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến khai thác sẽ được công bố trong Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11/6/2026. Đây là căn cứ quan trọng để các hãng hàng không trong và ngoài nước lên kế hoạch khai thác, đảm bảo hoạt động an toàn và đồng bộ.

Mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch này sẽ được Cục Hàng không Việt Nam cập nhật và thông báo kịp thời trong các thông báo tin tức hàng không tiếp theo. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác hàng không chủ động điều chỉnh hoạt động.

Đường băng sân bay Long Thành

Báo cáo của Bộ Xây dựng về phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã xác định, phương án khai thác hai sân bay này theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời, Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Theo phương án này, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Ðộng lực phát triển của Ðồng Nai Quy hoạch tổng thể khu đô thị Sân bay Long Thành và vùng phụ cận bao gồm hơn 57.000 ha, trải rộng trên 3 huyện cũ là Long Thành, Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Trong đó, khu vực đô thị Sân bay Long Thành chiếm diện tích lớn nhất, hơn 43.000 ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Long Thành. Trong đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị sân bay Long Thành và khu vực ven sông Ðồng Nai sẽ là những vùng động lực phát triển của tỉnh Ðồng Nai. Theo đó, ngoài sân bay Long Thành làm trung tâm, xung quanh được thiết kế với khu vực phát triển thương mại - dịch vụ - tài chính và trung tâm tổ chức sự kiện (quy hoạch nằm phía Tây Nam và Ðông Bắc của sân bay Long Thành, rộng khoảng 1.700 ha); khu vực phát triển về logistics, công nghiệp công nghệ cao, phát triển về công nghệ sinh học cấp khu vực và quốc tế (phía Nam và Ðông Bắc sân bay, rộng khoảng 7.100 ha); khu vực nghiên cứu, giáo dục đào tạo quốc tế với quy mô khoảng 100 ha được đề xuất quy hoạch tại phía Nam sân bay Long Thành; phía Ðông Nam sân bay được đề xuất quy hoạch khu vui chơi, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 1.800 ha. Bên cạnh các khu chức năng nói trên là các khu đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện của ACV, một cảng hàng không có quy mô lớn như Long Thành, ngoài việc chắp cánh cho sự phát triển của ngành hàng không còn đem lại những lợi ích tích cực tới sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước.

Theo đó, sân bay Long Thành sẽ gia tăng lợi thế thu hút đầu tư FDI và thúc đẩy du lịch vùng và trở thành cửa ngõ đưa khách du lịch quốc tế tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra quốc tế.

Sân bay quốc tế Long Thành với diện tích hơn 5.000 ha cũng được quy hoạch dựa theo hướng tạo hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó, vùng 1 có bán kính 5-10 km được quy hoạch thành khu chức năng hỗ trợ, các kho trung chuyển, dịch vụ logistics.

Lợi thế kinh tế đến từ sân bay sẽ được tận dụng tối đa bởi huyện Long Thành (cũ) có 5 khu công nghiệp, ngoài ra còn hàng chục khu công nghiệp giáp ranh ở khu vực TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Vietjet đã khởi công trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng máy bay ở sân bay Long Thành, đánh dấu thêm một bước tổng thể về tiến độ của sân bay quốc tế này. Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng máy bay (hangar số 3 và số 4) ở sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Dự án có diện tích hơn 8,4 ha với mục tiêu đầu tư xây dựng công trình bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4. Dự án nhằm đáp ứng bảo dưỡng tại một thời điểm cho tối thiểu hai máy bay code E và 4 máy bay code C. Xây dựng nhà điều hành, lắp đặt hệ thống thiết bị và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ sản xuất, kinh doanh... Dự kiến hangar số 3 và số 4 sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026.