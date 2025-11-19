Sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sắp sở hữu tổ hợp 360 triệu USD, giao cho Tập đoàn hàng đầu

Dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay Vân Đồn

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp ông Richard Sell, Tổng Giám đốc Tập đoàn Haeco. Đây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp dịch vụ thân, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không.

Haeco có trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu, phục vụ các hãng hàng không và nhà sản xuất toàn cầu, bao gồm 16 công ty thành viên, có 28 nhà chứa máy bay, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 hãng hàng không với hơn 16.000 nhân viên.

Tại buổi tiếp, ông Richard Sell cho biết, Tập đoàn Haeco, Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh ông Richard Sell sang thăm và làm việc tại Việt Nam với nhiều ý tưởng, mong muốn và thiện chí thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Vừa qua, Tập đoàn đã ký hợp đồng 15 năm với đối tác Hoa Kỳ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp bảo dưỡng tại Vân Đồn, điều này mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác giữa Tập đoàn với các đối tác của Việt Nam và đối tác khác ở các nước.

Để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác, ông Richard Sell mong muốn Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tạo thuận lợi cho Tập đoàn, nhất là có các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê mặt bằng; chính sách về visa, xuất nhập cảnh, nhà ở đối với đội ngũ chuyên gia; chính sách về lao động, cung cấp nguồn nhân lực;…

Đáp lời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Tất cả các ngành, lĩnh vực công nghệ cao Việt Nam đều có ưu tiên, ưu đãi và sửa chữa máy bay là ngành công nghệ cao nên có các ưu tiên, ưu đãi. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn; mong muốn Tập đoàn quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ bởi người lao động Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đồng thời đề nghị ông Richard Sell tiếp tục có các hoạt động thiết thực thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư khác trên các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Swire và các tập đoàn thành viên, trong đó có Haeco đầu tư, kinh doanh và hợp tác làm ăn lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không quốc tế được đầu tư xây dựng từ năm 2015 và hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 30/12/2018.

Đây là Cảng hàng không đầu tiên trong cả nước do tư nhân đầu tư. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn minh chứng sinh động cho sự thành công của chủ trương huy động nguồn vốn tư nhân để phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông.

Vân Đồn có diện tích 325 ha với tổng mức đầu tư 7.463 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 734 tỷ. Sân bay có công suất 2,5 triệu khách mỗi năm, giờ cao điểm có thể đón 1.250 hành khách. Hệ thống sân đỗ đến năm 2020 đạt tối thiểu bốn vị trí đỗ máy bay; đến năm 2030 mở rộng lên tối thiểu bảy vị trí đỗ máy bay.

Sân bay Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhà ga được xây dựng trên tổng diện tích gần 27.000 m2, thiết kế 2 cao trình đến và đi riêng biệt, có một cầu hành khách cho máy bay code E, ba cầu hành khách cho máy bay code C và bốn vị trí bãi đỗ xe (giai đoạn 1), 31 quầy thủ tục hàng không.

Đáng chú ý, chủ đầu tư sân bay này chỉ mất 27 tháng để hoàn tất những hạng mục cơ bản nhất như đường băng, sân đỗ, các công trình bảo đảm hoạt động bay như nhà ga, tháp không lưu, hệ thống trang thiết bị cơ bản hoàn thiện.

Sân bay Vân Đồn cũng tích hợp những công nghệ hàng đầu thế giới như hệ thống Ilane của hãng Smith được tích hợp với máy soi đa chiều đáp ứng tiêu chuẩn dò chất nổ lỏng Euro Standand 3 tiên tiến nhất khu vực châu Á, lần đầu tiên được trang bị tại Việt Nam; băng chuyền đưa hành lý, kiểm tra tự động là tiêu chuẩn cao nhất về an ninh hiện nay; hệ thống trả khay tự động; trung tâm kiểm soát không lưu, hệ thống hạ tầng thông tin được xây dựng đồng bộ trên công nghệ mạng lớn nhất thế giới Cisco System (Mỹ).

Sân bay Vân Đồn sẽ sớm "cất cánh" trên bản đồ hàng không khu vực

Việc sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – chuẩn bị có tổ hợp bảo dưỡng máy bay trị giá 360 triệu USD đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xã hội hoá hạ tầng hàng không.

Nếu như trước đây, khu vực tư nhân chủ yếu tham gia đầu tư nhà ga và khai thác thương mại, thì với dự án bảo dưỡng máy bay quy mô lớn, khu vực tư nhân đã tiến vào lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi, vốn được xem là “xương sống” của toàn bộ hệ sinh thái hàng không.

Điều này thể hiện sự trưởng thành của năng lực đầu tư tư nhân Việt Nam, đồng thời mở ra mô hình phát triển mới: tư nhân không chỉ xây sân bay mà còn kiến tạo toàn bộ chuỗi dịch vụ – logistics – bảo dưỡng – đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh sân bay Vân Đồn. Ảnh: Tạp chí Xây dựng

Tổ hợp 360 triệu USD có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam hiện vẫn phải phụ thuộc lớn vào các trung tâm bảo dưỡng ở Singapore, Malaysia, Hong Kong, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi trung tâm bảo dưỡng tầm cỡ quốc tế ở Vân Đồn đi vào hoạt động, Việt Nam có thể lần đầu làm chủ các hạng mục kỹ thuật cao, từ đó giúp các hãng nội địa tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm, giảm thời gian “nằm đất” của máy bay và nâng hiệu suất khai thác toàn ngành.

Sự xuất hiện của tổ hợp trên cũng tạo động lực mạnh mẽ để Vân Đồn chuyển mình từ một sân bay định hướng du lịch thành trung tâm công nghiệp hàng không mới của miền Bắc. Cơ sở bảo dưỡng quy mô lớn sẽ thu hút kỹ sư hàng không, đội ngũ chuyên gia quốc tế, cùng hàng loạt doanh nghiệp phụ trợ như cung ứng linh kiện, vật tư kỹ thuật hay đào tạo kỹ thuật viên.

Ngoài ra, tổ hợp này còn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường hàng không trong nước khi mà Việt Nam dự kiến tăng số lượng máy bay lên gấp đôi vào năm 2030. Đây là yếu tố then chốt trong việc mở rộng thị trường, hạ giá thành và nâng tầm vị thế ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực.