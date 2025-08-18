Sàn Gỗ Quang Anh – Giải pháp toàn diện cho không gian sàn và tường

Thương hiệu chuyên biệt – Giải pháp toàn diện

Được thành lập từ định hướng chuyên sâu vào hai hạng mục cốt lõi của nội thất: lót sàn và ốp tường/trần, Sàn Gỗ Quang Anh không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng thời đảm bảo yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ trong từng công trình thực tế.

Với phương châm "Bán đúng chất lượng – Thi công đúng kỹ thuật – Phục vụ bằng sự tận tâm.", thương hiệu đã và đang trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng nghìn khách hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Danh mục sản phẩm phong phú – Phù hợp nhiều phong cách

Tại kho của Quang Anh, khách hàng có thể tìm thấy hầu hết các dòng vật liệu đang được ưa chuộng hàng đầu hiện nay:

Sàn gỗ cao cấp

Sàn gỗ công nghiệp: từ các dòng phổ thông 8mm đến cao cấp 12mm, vân sồi – óc chó – xương cá, bề mặt AC4, AC5 chống trầy xước tốt. Sàn nhựa giả gỗ: chịu nước tuyệt đối, ổn định, thích hợp thi công phòng bếp, nhà vệ sinh, khu vực ẩm. Sàn gỗ ngoài trời: thiết kế dạng thanh ghép hoặc vỉ gỗ nhựa, chịu nắng mưa, ứng dụng cho ban công, sân vườn, hồ bơi.

Tấm ốp nội thất các loại

Tấm ốp PVC vân đá/vân gỗ có bề mặt phủ film nổi bật, sang trọng, kháng ẩm tốt. Tấm ốp than tre có thể uốn cong linh hoạt, thân thiện môi trường, ứng dụng cho vách bo cong, trần cong. Tấm lam sóng trang trí với kiểu dáng 3D, đa dạng màu sắc, tạo chiều sâu và điểm nhấn cho không gian. Tấm ốp nano giúp chống thấm, chống bám bẩn, dễ vệ sinh, thích hợp cho phòng khách, phòng ngủ, showroom, văn phòng… Phụ kiện đi kèm bao gồm: nẹp, len tường, foam, khung xương... đồng bộ với từng dòng sản phẩm.

Mỗi sản phẩm đều được chọn lọc kỹ từ các thương hiệu uy tín như: HobiWood, Kosmos, Glotex, Wilson,... có sẵn hàng tại kho, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng gấp.

Dịch vụ từ A-Z: Tư vấn – Giao hàng – Thi công – Bảo hành

Không chỉ cung cấp vật liệu, Sàn Gỗ Quang Anh còn mang đến dịch vụ trọn gói giúp khách hàng yên tâm trong mọi giai đoạn hoàn thiện nội thất: Tư vấn phối màu, chọn vật liệu phù hợp công năng & thẩm mỹ; Giao hàng nhanh trong ngày, đáp ứng đủ theo khối lượng yêu cầu; Thi công đúng kỹ thuật, xử lý bề mặt sàn/tường – trần trước khi lắp đặt; Bảo hành rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật lâu dài, sẵn sàng bảo trì khi cần

Đặc biệt, việc thi công đồng bộ cả sàn và tường/trần giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

Khách hàng nói gì về Sàn Gỗ Quang Anh?

"Tôi chọn Quang Anh vì có đủ cả sàn và tấm ốp, không cần phải chạy nhiều nơi. Nhân viên tư vấn kỹ, thi công gọn gàng, bàn giao đúng tiến độ." – anh Khoa, chủ căn hộ tại Quận 2

"Mẫu mã ở đây cực kỳ đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại. Tôi chọn tấm lam sóng và sàn gỗ công nghiệp cho showroom, nhìn sang hẳn mà chi phí rất hợp lý." – chị Tuyền, chủ salon ở Thủ Đức

Bạn đang ở TPHCM tại sao nên chọn Sàn Gỗ Quang Anh?

Sàn Gỗ Quang Anh là đơn vị chuyên cung cấp và thi công sàn gỗ, tấm nhựa ốp tường tphcm với giá rẻ, chất lượng. Dưới đây là những lý do bạn nên lựa chọn Quang Anh:

Tổng kho lớn - Giá tận gốc: Sàn Gỗ Quang Anh là tổng kho trực tiếp, không qua trung gian nên giá bán luôn cạnh tranh, ổn định và phù hợp với đa số gia đình Việt.

Mẫu mã đa dạng - Có sẵn hơn 500+ mã: Kho hàng với diện tích 1000m² luôn có sẵn hàng trăm mẫu sàn và tấm ốp từ phổ thông đến cao cấp, giao nhanh trong ngày, không cần chờ đợi.

Thi công chuyên nghiệp - Đúng kỹ thuật: Đội ngũ thợ tay nghề cao thi công sạch sẽ, chuẩn kỹ thuật, đảm bảo sàn bằng phẳng, khít hèm, không kêu, không cong vênh.

Tư vấn tận tâm - Khảo sát tận nơi: Nhân viên am hiểu sản phẩm, sẵn sàng mang mẫu đến tận nơi, đo đạc và tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Bảo hành rõ ràng - Hỗ trợ lâu dài: Chính sách bảo hành từ 6 - 24 tháng tùy sản phẩm. Cam kết hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, hậu mãi dài lâu.

Giao hàng linh hoạt – Toàn TP.HCM và các tỉnh lân cận: Quang Anh có đội ngũ giao hàng nhanh chóng, miễn phí khu vực TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Sàn gỗ Quang Anh - Chuyên cung cấp sàn gỗ & tấm ốp chính hãng

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Nội Thất QUANG ANH

MST: 0318337245

Địa chỉ: 143/12 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, TP.HCM

Hotline: 0936 222 434

Website: https://khovansan24h.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/quanganhdecornoithat/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@quanganhdecornoithat

Đến trực tiếp kho để xem mẫu - hoặc gọi ngay để được báo giá và tư vấn chi tiết cho công trình của bạn!