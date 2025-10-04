Sàn HOSE sắp đón một “tân binh” 5 tỷ USD

Mới đây, HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa thông qua quyết định về việc triển khai chuyển giao cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Thời điểm niêm yết dự kiến rơi vào quý 4/2025 hoặc trong nửa đầu năm 2026.

Theo nghị quyết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE sẽ được xác định bằng mức bình quân của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu MCH hủy đăng ký trên UPCoM. Chốt phiên 3/10, MCH dừng ở mốc 128.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 135.000 tỷ đồng (5,1 tỷ USD).

Kế hoạch đưa cổ phiếu MCH lên sàn HoSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 và chính thức được HĐQT phê duyệt vào tháng 3/2025.

Ngoài ra, Masan Consumer cũng thông báo 22/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025. Thời gian tổ chức dự kiến tháng 10 hoặc 11 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Theo tìm hiểu, Masan Consumer thành lập vào năm 2000, bắt đầu từ ngành hàng gia vị và hiện nay đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng chính. Các thương hiệu lớn gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247 đều đạt doanh thu hàng năm trên 2.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 tỷ đồng đến 35.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10-15%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế từ 7.300 tỷ đồng đến 7.800 tỷ đồng. Masan Consumer đặt ra ba chiến lược chính: cao cấp hóa (đặc biệt gia vị, thực phẩm tiện lợi), đổi mới danh mục (đồ uống, chăm sóc cá nhân/gia đình), và Go Global (mục tiêu doanh thu quốc tế tăng ít nhất 20%, tập trung Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU).

Lũy kế nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần của MCH đạt 13.764 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.961 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 14% so với cùng kỳ.

Loạt doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng lên kế hoạch IPO

Việc MCH sắp lên sàn HOSE không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là tín hiệu tích cực cho dòng vốn mới vào thị trường. Ngoài MCH, thị trường bán lẻ và tiêu dùng cũng trở nên sôi động với kế hoạch IPO của Bách Hóa Xanh, Long Châu, Highlands Coffee.

Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 của Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết quyết tâm IPO Bách Hoá Xanh năm 2028. Vị này cho biết chuỗi sẽ tăng trưởng doanh thu thần tốc nhằm bù đắp nhanh khoản lỗ tuỹ kế, đồng thời tối ưu từ khâu sản xuất đến kho bãi, trưng bày, hậu mãi, biên lợi nhuận dự kiến ổn định ở mức 4 – 5%.﻿

﻿Hồi tháng 4/2025, ﻿DealStreetAsia đưa tin Highlands Coffee đang khởi động lại kế hoạch IPO trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng cao. Tại thời điểm đó, CEO David Thái chia sẻ rằng sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam là lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi thực hiện kế hoạch IPO.﻿

﻿Nhà sáng lập kiêm CEO David Thái cho biết Highlands Coffee đang tích cực làm việc với các ngân hàng đầu tư như UBS và Jefferies để chuẩn bị cho đợt IPO.

Tại đại hội cổ đông FPT Retail, thông tin đáng chú ý được Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên tiết lộ là đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ bán 10% vốn tại Long Châu cho đối tác Creador SDN Bhd. Giới đầu tư kỳ vọng sự xuất hiện của Creador sẽ là bước đệm để Long Châu sớm lên sàn chứng khoán.﻿

﻿Theo báo chí quốc tế, C.P Foods đang đẩy nhanh tiến trình IPO cho C.P Việt Nam sau khi nhận được tín hiệu tích cực từ cơ quan chức năng. Trước đó, kế hoạch IPO từng được đề cập từ 2022 nhưng chưa có bước tiến rõ rệt. Mục tiêu của đợt IPO lần này là huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng và gia tăng hiện diện tại Việt Nam.