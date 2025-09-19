Sáng 19/9: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá vàng SJC đứng im

Cụ thể, tại Tập đoàn DOJI, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết 126,3-129,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn với giá 126,0-128,7 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ áp dụng mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ngay đầu giờ sáng cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng xuống 127,0-130,0 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 18/9, giá vàng nhẫn trên thị trường đã đồng loạt giảm 400-800 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục điều chỉnh xuống 3.638 USD/ounce. So với đỉnh lịch sử lập được hôm qua, vàng đã giảm khoảng 70 USD/ounce.

Thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động chốt lời đáng kể khi các nhà kinh tế mô tả động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là một chu kỳ nới lỏng thận trọng. Dù vậy, một công ty nghiên cứu cho biết vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn.

Các nhà phân tích của Metals Focus lưu ý biểu đồ “dot plot” mới nhất của Fed chỉ cho thấy một lần cắt giảm lãi suất vào năm tới. Trái lại, công cụ CME FedWatch dự báo lãi suất sẽ thấp hơn hơn 100 điểm cơ bản vào cuối năm 2025.

“Vì tuyên bố của FOMC về cơ bản phù hợp với kỳ vọng thị trường, việc xuất hiện lực chốt lời mang tính kỹ thuật trong ngắn hạn đối với vàng là điều không bất ngờ,” Metals Focus cho biết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh đà tăng của vàng không chỉ được dẫn dắt bởi chính sách lãi suất ngắn hạn.

“Bối cảnh vĩ mô và địa chính trị vẫn ủng hộ cho hoạt động đầu tư và giá vàng. Do đó, xu hướng ‘mua khi điều chỉnh’ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, góp phần đưa kim loại này lên các mức kỷ lục mới cho đến tận năm 2026. Ngay cả khi định hướng cho giai đoạn 2026–2027 có phần ‘diều hâu’ hơn đôi chút, thị trường vẫn dự báo sẽ còn những đợt giảm lãi suất tiếp theo,” họ nói.

Giám đốc điều hành Metals Focus Philip Newman nói với Kitco News trong một cuộc phỏng vấn trước quyết định hôm thứ Tư rằng một rủi ro lớn vẫn chưa được phản ánh vào giá là áp lực chính trị đối với tính độc lập của Fed.

Các nhà kinh tế cảnh báo đồng USD có thể chịu tác động nếu thị trường nhìn nhận Fed như phần nối dài của Nhà Trắng.

“Tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một ẩn số lớn, và kịch bản đó hiện chưa được định giá vào thị trường,” Newman nói. “Nếu tính độc lập của Fed không được giữ vững, điều đó có thể làm suy yếu đồng USD. Nói rằng vị thế đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới bị đe dọa có thể là quá xa, nhưng chắc chắn sẽ dấy lên nhiều nghi vấn.”

Mặc dù nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại trong mùa hè, Newman kỳ vọng dự trữ vẫn sẽ tiếp tục tăng khi các ngân hàng đa dạng hóa khỏi đồng USD. Ông bổ sung rằng nếu Fed nhượng bộ áp lực chính trị, rủi ro lạm phát có thể leo thang — một kịch bản tích cực cho vàng.



