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Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú

| | Lifestyle

Không phải nhà hàng sang trọng, bữa sáng Chủ nhật của hai con doanh nhân Quốc Cường diễn ra ngay giữa khu vườn xanh mát, giản dị mà đầy thư thái.

Sáng 8/11, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai con Suchin và Sutin trên trang Facebook cá nhân. Chỉ một bức ảnh chụp cảnh hai chị em ăn sáng giữa sân vườn, nhưng không gian xanh mát và cách tận hưởng ngày nghỉ của gia đình lại khiến người xem chú ý.

Đi kèm hình ảnh, nam doanh nhân hài hước viết: "Sáng ra gặp cảnh này" và gắn thẻ bà xã Đàm Thu Trang.

Trong ảnh, Suchin và Sutin ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay trên bãi cỏ. Hai chị em sử dụng bộ bàn ghế dã ngoại với những chiếc ghế xếp màu đen, xung quanh là cây xanh và ánh nắng buổi sáng. Trên bàn có bánh mì cùng một số món ăn được chuẩn bị sẵn, tạo nên khung cảnh ăn sáng khá thú vị.

Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 1.

Bữa sáng giữa sân vườn của hai nhóc tỳ nhà Cường Đô La

Điều khiến bức ảnh trở nên đáng yêu chính là sự tự nhiên của hai chị em. Suchin diện áo phông sáng màu, tóc buộc gọn gàng, ngồi bên bàn ăn và chăm chú vào bữa sáng. Trong khi đó, Sutin mặc áo xanh, ngồi đối diện chị và đang thưởng thức đồ ăn.

Không gian xung quanh cũng là điểm nhấn. Khu vườn có bãi cỏ xanh rộng rãi, nhiều cây cảnh, lối đi lát gỗ và những khoảng nắng xuyên qua tán lá. Một chiếc quạt được đặt gần bàn ăn, bên cạnh là những chiếc ghế dã ngoại còn trống, tạo cảm giác như một buổi cắm trại nhỏ ngay tại nhà.

Thay vì ngồi ăn trong phòng, hai nhóc tỳ được tận hưởng bữa sáng ở không gian ngoài trời, giữa cây cối và ánh nắng. Chẳng cần bày biện quá cầu kỳ, chỉ một chiếc bàn thấp, vài chiếc ghế và những món ăn quen thuộc cũng đủ tạo nên một buổi sáng cuối tuần dễ chịu.

Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 2.

Nguồn: Nguyen Quoc Cuong

Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên các con

Dù được biết đến với cuộc sống sung túc, doanh nhân Quốc Cường và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những hoạt động đời thường của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc bên Suchin và Sutin.

Không phải lúc nào các nhóc tỳ cũng xuất hiện trong những chuyến du lịch hay hoạt động vui chơi xa nhà. Đôi khi, chỉ một bữa ăn nhỏ, thời gian vui đùa cùng nhau hoặc buổi sáng thư giãn tại sân vườn cũng trở thành kỷ niệm đáng yêu.

Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 3.
Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 4.
Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 5.

Nguồn: Đàm Thu Trang

Bức ảnh sáng Chủ nhật lần này cũng mang đến cảm giác như vậy. Giữa nhịp sống bận rộn, một buổi sáng được ngồi ngoài trời, ăn món mình thích và tận hưởng không gian xanh là trải nghiệm giản dị nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện thực hiện thường xuyên.

Với những đứa trẻ, niềm vui cuối tuần đôi khi không cần đến một lịch trình quá đặc biệt. Chỉ cần thay đổi không gian sinh hoạt quen thuộc, biến bữa sáng thành một buổi picnic nhỏ cũng có thể mang lại cảm giác mới mẻ.

Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 6.
Sáng Chủ nhật chill chill của doanh nhân Quốc Cường: Hai con ăn sáng giữa sân vườn, khung cảnh bình yên khiến nhiều người thích thú - Ảnh 7.

Nguồn: Nguyen Quoc Cuong

Qua bức ảnh được Quốc Cường chia sẻ, có thể thấy hai chị em Suchin và Sutin đang tận hưởng một buổi sáng cuối tuần thư thái. Và chính những khoảnh khắc tự nhiên, không cần tạo dáng ấy lại làm nên nét đáng yêu của cuộc sống gia đình.

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Theo Khải Nhiên

Thanh Niên Việt

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