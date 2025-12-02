Sáng mai không khí lạnh tràn về miền Bắc, trời mưa rải rác

Hôm nay (2/12), thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, có nơi rét đậm dưới 12°C, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 27°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ vào sáng mai (3/12), sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày từ đêm 3/12, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm 2/12 và ngày 3/12, thời tiết Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời mưa nhỏ rải rác. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét cả ngày từ đêm 3/12 khi khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày 3/12, khu vực này có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động 19-22°C. Sang ngày 4/12, Hà Nội tạnh ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất 23°C, thấp nhất giảm còn 17°C.

Ngày 5/12, khu vực trung tâm Hà Nội có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày phổ biến 18-22°C. Ngày 6-7/12, nhiệt độ cao nhất tại đây dao động 23-24°C, thấp nhất 17-18°C, trời không mưa.

Từ 8-11/12, Hà Nội trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 25-26°C, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất có sự dao động khi ngày 8/12 ở ngưỡng 18°C và giảm dần các ngày sau đó, xuống thấp nhất 14°C trong ngày 10-11/12.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ gần sáng 3/12, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều 3/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15 Koto, trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên từ đêm nay 2/12 đến 5/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt cục bộ.