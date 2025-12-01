TPHCM đón 2 đợt không khí lạnh trong tuần mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực TPHCM hôm nay (1/12) có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Do không khí lạnh suy yếu nên thời tiết không còn se lạnh như những ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Nam bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông-Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm ngày 2 đến ngày 3/12 và khoảng ngày 8-10/12 không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại và tác động đến thời tiết TPHCM.

Nhận định hình thế tác động đến thời tiết TPHCM trong 10 ngày đầu tháng 12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) sẽ tăng cường yếu lệch Đông trở lại. Cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực giữa biển Đông di chuyển theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây-Nam, cường độ suy yếu dần. Gió đổi hướng có cường độ yếu trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 2/12 có xu hướng lấn Tây.

Giai đoạn 3-10 ngày tới, không khí lạnh có cường độ suy yếu, tuy nhiên từ đêm ngày 2 đến ngày 3/12 và khoảng ngày 8-10/12 không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại.

Trong khi đó, cơn bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Nam và Tây-Tây Nam, suy yếu dần thành vùng áp thấp di chuyển về phía đất liền Nam Trung bộ. Gió đổi hướng với cường độ yếu đến trung bình, từ khoảng ngày 5-6/12 gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trở lại trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây, sau hoạt động ổn định.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Sự kết hợp giữa các hình thế trên có thể gây mưa dông rải rác tại TPHCM trong thời gian buổi chiều, tối. Trong thời kỳ không khí lạnh tăng cường, thời tiết có thể chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm.