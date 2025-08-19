Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước

19-08-2025 - 09:00 AM | Bất động sản

Sáng nay 19-8, lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là lễ khởi công, khánh thành quy mô lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm 89 dự án được khánh thành, 161 dự án được khởi công, với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng.

Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước- Ảnh 1.

Trong đó, 478.000 tỷ đồng nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án (chiếm 37% tổng mức vốn) và 802.000 tỷ đồng với 121 dự án nguồn vốn khác (chiếm 63% tổng mức vốn). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm là Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) đến 79 điểm cầu tại các địa phương, đồng thời phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, việc khánh thành và khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tăng cường kết nối vùng, miền; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, 250 dự án được khởi công, khánh thành sẽ đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và trên 20% GDP cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Theo Bích Quyên

Sài Gòn Giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2 Nổi bật

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam Nổi bật

Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu

Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu

08:45 , 19/08/2025
Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm

Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm

08:40 , 19/08/2025
Vừa lấn sân mảng dược phẩm, Tập đoàn NRC thay Tổng Giám đốc

Vừa lấn sân mảng dược phẩm, Tập đoàn NRC thay Tổng Giám đốc

08:39 , 19/08/2025
Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km

Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km

08:36 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên