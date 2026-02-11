Sáng nay ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Hôm nay 11/2, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

VIFC-HCMC ra mắt khẳng định vị thế và tầm nhìn dài hạn, đồng thời giới thiệu các thiết chế hành chính của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam theo tiêu chuẩn toàn cầu, bảo đảm tính minh bạch, an toàn và khả năng giải quyết tranh chấp, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế. Đồng thời hiện thực hóa mục tiêu đưa VIFC trở thành một cực tăng trưởng năng động trong mạng lưới tài chính khu vực.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ra mắt hướng tới xây dựng thị trường vốn có chiều sâu, quy mô và tính thanh khoản cao, với danh mục sản phẩm đa dạng.

Theo quy hoạch, VIFC-HCMC có quy mô 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) và sông Sài Gòn.

Không gian phát triển được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính-dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông Thành phố.

Dự thảo đề án Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cũng dự kiến xác định có 4 nhóm sản phẩm trụ cột. Bao gồm thị trường vốn quốc tế; dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế; ngân hàng số và fintech; các sản phẩm dịch vụ tài chính mới phục vụ các thị trường ngách.

Trong đó, với thị trường vốn quốc tế, VIFC-HCMC hướng tới xây dựng thị trường vốn có chiều sâu, quy mô và tính thanh khoản cao, với danh mục sản phẩm đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ tài chính liên quan.

Thị trường được định hướng theo mức độ tự do hóa tài chính cao, cho phép niêm yết và giao dịch bằng ngoại tệ, niêm yết chéo, phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp xuyên biên giới và tín dụng xuyên biên giới, nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn trong nước và kết nối hiệu quả với các dòng vốn quốc tế.

Trụ cột thứ hai định hướng VIFC-HCMC trở thành trung tâm dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế và FDI của khu vực, tận dụng vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển thương mại giữa ASEAN với các nền kinh tế lớn.

Theo đó, VIFC-HCMC dự kiến phát triển các sản phẩm tài chính thương mại chuyên sâu, như tín dụng xuất khẩu, thư bảo lãnh tín dụng thương mại (LC), tài trợ chuỗi cung ứng, bảo hiểm thương mại, bao thanh toán và các công cụ phòng ngừa rủi ro/ tối ưu hóa vốn lưu động khác.

Nhóm thứ ba hướng tới phát triển VIFC-HCMC thành trung tâm ngân hàng số và fintech của khu vực; là điểm đến cho các doanh nghiệp fintech, ngân hàng số quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế thử nghiệm, phát triển phần mềm, dịch vụ và hướng đến trở thành trung tâm vận hành số cho các tổ chức tài chính toàn cầu.

Ở giai đoạn đầu, cơ quan điều hành VIFC-HCMC đặt tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Trụ cột thứ tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới cho các thị trường ngách có tiềm năng, nhằm tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh dài hạn trong hệ thống các trung tâm tài chính quốc tế.

Ở giai đoạn đầu, VIFC-HCMC ưu tiên phát triển thị trường giao dịch hàng hóa, bước đầu là giao dịch hàng hóa nông sản, tận dụng vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực; cung cấp công cụ quản trị rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất và thu mua.

Từng bước, VIFC-HCMC sẽ mở rộng sang các sản phẩm phái sinh phục vụ quản trị rủi ro về tỷ giá, lãi suất và giá hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro ngày càng gia tăng của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Ông Phạm Tuấn Anh-Trưởng ban Công nghệ-Cơ quan Điều hành VIFC-HCM, cho biết VIFC-HCM sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại, để kiến tạo một “trạm trung chuyển tài chính” cho các nhà đầu tư. Không chỉ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam mà cả cho thị trường toàn cầu.

Sau năm 2027, Cơ quan điều hành sẽ tổ chức tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

VIFC-HCMC sẽ là một vùng đệm cho dòng vốn FDI, đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) từ trước đến nay chưa có cơ chế thuận lợi vào Việt Nam. Với nền tảng đầu tư, nơi này sẽ cung cấp tiện ích trong luân chuyển dòng vốn vào ra, nhưng vẫn đảm bảo an ninh tiền tệ cho quốc gia.

VIFC-HCM định hướng đầu tư hệ thống bù trừ lai tập trung, hướng tới sử dụng blockchain là lớp đối soát, quyết toán, để xây dựng hệ thống bù trừ T+0. Kết hợp một SuperApp với một ví đơn, giúp khách hàng có thể dễ dàng đầu tư, luân chuyển nhanh chóng giữa các sàn.

VIFC-HCM với Ban điều hành gồm ông Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Cơ quan điều hành; hai Phó chủ tịch là ông Nguyễn Hồng Văn và Nguyễn Hữu Huân.