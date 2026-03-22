Sang tay Sun Group, dự án tại “đất vàng” 3 mặt tiền bỏ hoang nhiều năm lập tức trở thành đại công trường

Toàn cảnh công trường thi công dự án (nguồn ảnh: Ricons).

Theo CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, đơn vị này cùng SOL E&C vừa hoàn thành công tác đổ bê tông cho 5 đài móng pit tại dự án Sun Feliza Suites (Hà Nội), với tổng khối lượng lên tới 7.800 m³. Đây là một trong những hạng mục phức tạp bậc nhất trong giai đoạn thi công kết cấu, đòi hỏi độ chính xác cao, tổ chức thi công đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Các đài pit có chiều cao 6,9 m, hố pit sâu khoảng 5 m, yêu cầu thi công liên tục trong điều kiện kỹ thuật khắt khe. Hơn 300 kỹ sư và công nhân đã được huy động, triển khai thi công với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật và an toàn.

Được biết, dự án Sun Feliza Suites được khởi công từ quý II/2025 và dự kiến bàn giao vào quý I/2028, hứa hẹn trở thành một biểu tượng căn hộ cao cấp mới tại khu vực trung tâm Cầu Giấy.

Sun Feliza Suites là tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Group đầu tư và phát triển, tọa lạc vị trí đắc địa ở quận Cầu Giấy (cũ), tiếp giáp ba mặt đường Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Trần Quốc Vượng.

Dự án cũng nằm sát trung tâm thương mại IPH, gần nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội… đồng thời kết nối thuận tiện với ga metro Nhổn – ga Hà Nội.