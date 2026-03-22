Sang tay Sun Group, dự án tại “đất vàng” 3 mặt tiền bỏ hoang nhiều năm lập tức trở thành đại công trường

22-03-2026 - 07:09 AM | Bất động sản

Dự án này nằm tại vị trí đắc địa ở quận Cầu Giấy (cũ), tiếp giáp ba mặt đường Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Trần Quốc Vượng.

Toàn cảnh công trường thi công dự án (nguồn ảnh: Ricons).

Theo CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, đơn vị này cùng SOL E&C vừa hoàn thành công tác đổ bê tông cho 5 đài móng pit tại dự án Sun Feliza Suites (Hà Nội), với tổng khối lượng lên tới 7.800 m³. Đây là một trong những hạng mục phức tạp bậc nhất trong giai đoạn thi công kết cấu, đòi hỏi độ chính xác cao, tổ chức thi công đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Các đài pit có chiều cao 6,9 m, hố pit sâu khoảng 5 m, yêu cầu thi công liên tục trong điều kiện kỹ thuật khắt khe. Hơn 300 kỹ sư và công nhân đã được huy động, triển khai thi công với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật và an toàn.

Được biết, dự án Sun Feliza Suites được khởi công từ quý II/2025 và dự kiến bàn giao vào quý I/2028, hứa hẹn trở thành một biểu tượng căn hộ cao cấp mới tại khu vực trung tâm Cầu Giấy.

Vị trí dự án.

Sun Feliza Suites là tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Group đầu tư và phát triển, tọa lạc vị trí đắc địa ở quận Cầu Giấy (cũ), tiếp giáp ba mặt đường Xuân Thuỷ, Phạm Hùng, Trần Quốc Vượng.

Dự án cũng nằm sát trung tâm thương mại IPH, gần nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội… đồng thời kết nối thuận tiện với ga metro Nhổn – ga Hà Nội.

Dự án có quy mô 2,55 ha, mật độ xây dựng 31,49%, gồm 5 tòa tháp (trong đó có 1 tháp văn phòng và 4 tháp căn hộ cao 43–45 tầng), cùng 3 tầng hầm liên thông.


Dự án dự kiến cung cấp 1.667 căn hộ cao cấp, diện tích đa dạng từ 29 đến 166 m2, với các loại hình từ studio đến 4 phòng ngủ. Ngoài ra còn có shophouse khối đế và các căn penthouse, đáp ứng nhu cầu ở thực, đầu tư và nghỉ dưỡng trong nội đô.

Toàn cảnh công trường tại dự án Sun Feliza Suites (nguồn ảnh: Ricons).

Trước đó vào tháng 7/2025, Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án còn được biết đến với tên tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại Constrexim Complex, được Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2012 đối với CTX Holdings.

Công bố thông tin từ CTX Holdings, chủ mới của dự án là Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng - đây là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sun Group.


Đội quân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt gần 3.000 booking liền kề trên livestream chỉ sau 2 phiên

Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes

Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên

07:08 , 22/03/2026
KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ

07:07 , 22/03/2026
"Cú nổ chấn động" chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

07:07 , 22/03/2026
Bầu Đức bất ngờ lấn sân sang BĐS công nghiệp, dù "chưa có kinh nghiệm" nhưng tự tin lấp đầy thần tốc 100% trong 1 năm

07:06 , 22/03/2026

